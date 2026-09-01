Mikel Goti, cedido al Real Oviedo
Mikel Goti jugará esta temporada en el Real Oviedo después de que la Real Sociedad y el conjunto asturiano alcanzaran un acuerdo para su cesión. El futbolista, de 24 años, se incorpora al equipo dirigido por Luis Carrión con el objetivo de contar con los minutos que previsiblemente iba a tener más complicados en Donostia.
Formado en la cantera del Athletic Club, Goti llegó a la Real Sociedad en 2023 y tuvo un papel destacado en el ascenso del Sanse a Segunda División en 2025. En cuanto al primer equipo, ha jugado 7 partidos oficiales en los que marcó 3 goles. El de Gorliz ha pasado la segunda mitad de la pasada temporada en el Córdoba, donde ha participado en 16 encuentros y anotó un gol.
Goti tiene contrato con el conjunto txuri-urdin hasta 2028 y la cesión no incluye una opción de compra.
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