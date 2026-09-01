3ª jornada
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Carreras y Gorosabel otorgan al Sanse un punto en Burgos (2-2)

Los de Jon Ansotegi, que ya cuentan con cuatro puntos en la clasificación, han logrado igualar el marcador en dos ocasiones, en un partido muy igualado y lleno de alternativas.
Gorka Gorosabel (Sanse)
Gorka Gorosabel ha marcado el 2-2, en El Plantío. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Carrerasek eta Gorosabelek puntu bat eman diote Sanseri Burgosen (2-2)
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Sanse ha empatado, 2-2, ante el Burgos, en El Plantío, en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027, este lunes. Gorka Carrera, en el minuto 37, y Gorka Gorosabel, en el 63, han marcado los goles del equipo de Jon Ansotegi, que ha conseguido igualar en dos ocasiones a su rival; Curro, de penalti, y Alex Forés han hecho los tantos del Burgos, entrenado por Sergio Francisco. Así, el Sanse ya cuenta con cuatro puntos en la clasificación del campeonato.

Burgos vs. Sanse (2-2): resumen del partido

En el primer tiempo, Curro ha adelantado pronto al Burgos, en el minuto doce, pero Carreras ha hecho después el 1-1. El Sanse ha reaccionado bien al primer gol de su rival, y su respuesta ha hecho que el encuentro haya llegado empatado al descanso.

1-0: Curro

1-1: Carreras

Ya en la segunda parte, el Burgos ha vuelto a cobrar ventaja, por mediación de Alex Forés; sin embargo, enseguida, Gorosabel ha marcado el segundo gol del filial de la Real Sociedad, en lo que sido el tanto que ha dejado el marcador definitivo.

2-1: Alex Forés

2-2: Gorosabel

El Sanse recibe, este sábado, al Tenerife, en la cuarta jornada de Liga.

Goles LaLiga Hypermotion Fútbol Ion Ansotegi Zubieta Real Sociedad

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