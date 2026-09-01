Carreras y Gorosabel otorgan al Sanse un punto en Burgos (2-2)

El Sanse ha empatado, 2-2, ante el Burgos, en El Plantío, en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027, este lunes. Gorka Carrera, en el minuto 37, y Gorka Gorosabel, en el 63, han marcado los goles del equipo de Jon Ansotegi, que ha conseguido igualar en dos ocasiones a su rival; Curro, de penalti, y Alex Forés han hecho los tantos del Burgos, entrenado por Sergio Francisco. Así, el Sanse ya cuenta con cuatro puntos en la clasificación del campeonato.