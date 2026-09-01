Carreras y Gorosabel otorgan al Sanse un punto en Burgos (2-2)
El Sanse ha empatado, 2-2, ante el Burgos, en El Plantío, en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027, este lunes. Gorka Carrera, en el minuto 37, y Gorka Gorosabel, en el 63, han marcado los goles del equipo de Jon Ansotegi, que ha conseguido igualar en dos ocasiones a su rival; Curro, de penalti, y Alex Forés han hecho los tantos del Burgos, entrenado por Sergio Francisco. Así, el Sanse ya cuenta con cuatro puntos en la clasificación del campeonato.
En el primer tiempo, Curro ha adelantado pronto al Burgos, en el minuto doce, pero Carreras ha hecho después el 1-1. El Sanse ha reaccionado bien al primer gol de su rival, y su respuesta ha hecho que el encuentro haya llegado empatado al descanso.
Ya en la segunda parte, el Burgos ha vuelto a cobrar ventaja, por mediación de Alex Forés; sin embargo, enseguida, Gorosabel ha marcado el segundo gol del filial de la Real Sociedad, en lo que sido el tanto que ha dejado el marcador definitivo.
El Sanse recibe, este sábado, al Tenerife, en la cuarta jornada de Liga.
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