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Ainhoa Moraza: “Taldeak egin duen lanarekin geratu behar gara"

Iragarkia
Chelsea Real Sociedad Women's Champions League Ainhoa Moraza
18:00 - 20:00
Cecilia Marcos, EITBren mikrofonoari erantzunez. Argazkia: EITB
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Azken eguneratzea

Ainhoa Moraza Realeko jokalariak talde txuri-urdinak Chelsearen aurkako joaneko kanporaketan egindako lana nabarmendu du, eta itzuliko partidara bertaratzeko deialdia egin die zaleei.

Futbola Txapeldunen Liga Emakume kirolariak Real Sociedad

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