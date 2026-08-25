REAL MADRIL - REAL SOCIEDAD
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Matarazzo: “Gure ahalmenean sinesten dugu eta pentsamendu horrekin egingo diogu aurre partidari”

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 25/08/2026.- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el campo de entrenamiento de Zubieta, previa al partido contra el Real Madrid. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Matarazzo. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Realak Real Madrilen aurka jokatuko du abuztuaren 26an, Bernabeun. Matarazzok prentsaurrekoan adierazi du beraientzako “erronka bat” izango dela, baina beraien “ahalmenean sinesten” dutela.

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