Cecilia: “El castigo es demasiado para el buen papel que ha hecho el equipo"
Cecilia Marcos, autora del segundo gol marcado por la Real Sociedad ante el Chelsea en el partido de ida de la eliminatoria previa de la UEFA Champions League, se ha mostrado orgullosa del trabajo realizado por su equipo, pese a caer por 5 goles a 2.
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La Real sucumbe ante la pegada del Madrid (4-1)
El equipo donostiarra cae con un resultado abultado en el Santiago Bernabéu tras competir cara a cara al conjunto blanco durante una hora de partido. Mbappe con un hat trick y Vinicius han marcado para el Madrid, mientras que Sucic ha hecho el tanto realista.
Duro resultado para una gran Real en Londres (5-2)
El equipo dirigido por Aturo Ruiz cae goleado en la ida de la fase previa de la Champions League femenina disputada ante el Chelsea a pesar de dar una gran imagen.
La Real busca un buen resultado en la previa de Champions ante el Chelsea
El encuentro de ida de la tercera ronda se disputará este miércoles por la tarde, a partir de las 19:45 horas, en Londres.
Arturo Ruiz: “Llegamos con una solidez y convencimiento muy grande; esperamos hacer un gran partido”
Cuatro años después, la Real volverá a jugar en la Luga de Campeones. Según nos ha explicado Arturo Ruiz, mañana tienen “un partido de máxima exigencia” contra el Chelsea, pero “la actitud y el trabajo” del equipo hasta el momento “es perfecto” por lo que esperan hacer “un gran partido”.
Matarazzo: “Creemos en nuestras capacidades y con ese pensamiento vamos a hacer frente al partido”
La Real Sociedad se enfrentará al Real Madrid el 26 de agosto en el Bernabéu. Matarazzo ha afirmado en rueda de prensa que será "un reto" para ellos, pero que "creen en su capacidad" para afrontarlo.
El Sanse gana en Albacete y suma sus primeros puntos en la temporada (1-2)
Arkaitz Mariezkurrena, en el minuto seis, y Gorka Gorosabel, en el tiempo de prolongación de la primera parte, han hecho los goles del equipo de Jon Ansotegi, en tanto que el Albacete ha marcado en el minuto 80 de partido, por mediación de Bernabéu.
Remiro: “Creo que hemos hecho un gran partido, tenemos que quedarnos con lo bueno"
La Real Sociedad ha perdido por la mínima en su estreno liguero ante el Betis en Sevilla (1-0).
La Real Sociedad arranca la Liga con derrota ante el Betis, en Sevilla (1-0)
Riquelme, en el minuto 63, ha marcado el gol que ha dado los tres puntos al equipo andaluz, en un partido en el que la Real, por mediación de Óskarsson y de Susic, ha dispuesto de dos acciones en las que ha tenido muy cerca el empate.
Matarazzo: “Estoy seguro de que tendremos algunos movimientos en las próximas semanas”
La Real Sociedad ha realizado hoy su último entrenamiento. Mañana a las 21:00 horas se enfrentarán al Betis y Matarazzo se llevará a 24 jugadores, entre ellos cinco del Sanse. En la primera rueda de prensa ofrecida por el estadounidense, ha dicho que espera "movimientos en las próximas semanas".