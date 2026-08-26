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Cecilia: “El castigo es demasiado para el buen papel que ha hecho el equipo"

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Chelsea Real Sociedad Women's Champions League Cecilia Marcos
18:00 - 20:00
Cecilia Marcos atendiendo al micrófono de EITB. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Ainhoa Moraza: "Taldeak egin duen lanarekin geratu behar gara"
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Última actualización

Cecilia Marcos, autora del segundo gol marcado por la Real Sociedad ante el Chelsea en el partido de ida de la eliminatoria previa de la UEFA Champions League, se ha mostrado orgullosa del trabajo realizado por su equipo, pese a caer por 5 goles a 2.

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