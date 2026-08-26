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Emaitza gogorra Realarentzat, Londresen aurpegia eman arren (5-2)

Aturo Ruizek zuzentzen duen taldeak gol sorta ederra jaso du Londresen Chelsearen aurka jokatutako emakumezkoen Txapeldunen Ligako aurreko faseko joaneko partidan.

Arola Aparicio pugna por un balón durante el Chelsea-Real Sociedad de la Women's Champions League. Foto: Real Sociedad
Realak porrota jaso du Chelsearen aurka (5-2) Txapeldunen Ligako atariko faseko joaneko partidan. Argazkia: Emakumezkoen Reala (X: @RealSociedadFEM).
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I. M. Z. | KIROLAK EITB

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Realak aurpegia eman du, baina ezin izan du emaitza on bat lortu. Arturo Ruizek zuzentzen duen taldeak 5-2 galdu du Chelsearen aurka Londresen jokatu duen partidan, emakumezkoen Txapeldunen Ligako atariko faseko joaneko partidan. Donostiarrek emaitza gogorra lortu dute itzulerarako, nahiz eta talde indartsu baten aurka irudi bikaina erakutsi.

Eta hori Arturo Ruizen taldeak ezin hobeto ekin diola neurketari. Etxekoen hurbilketa batzuen ondoren, Realak abantaila hartu du 7. minutuan, Ainhoa Marinen areatik kanpoko jairtiketa ikusgarri bati esker. Katalanak eskuadra berean jarri du baloia.

Jarraian, Londreseko taldearen erreakzioa etorri da, Sandy Baltimoreren area barrutik egindako jaurtiketa batekin, 11. minutuan berdintzetik gertu egon baita. Baloiak bete-betean jo du langa eta errebotatuta atera da.

Orduan, Realak bere area ertzean bildu eta baloia Chelseari uztea erabaki du, kontraerasoan irteten saiatzeko. Eta horrela iritsi dira donostiarren kontrol handieneko minutuak. Hala ere, euskaldunen unerik onenean iritsi da berdinketaren gola, Katie McCabek zerbitzatutako korner batean Naomi Girmak lehen zutoinean egindako errematearen bidez. Arturo Ruizen taldeak gaizki defendatutako jokaldia, defentsan bigun samarrak izan baitira.

Hortik atsedenaldira arte, bi taldeek arrisku pixka bat sortu dute baloi geldikako jokaldietan, baina markagailua ez da mugitu.1-1.

Chelseak beste martxa batekin hasi du bigarren zatia, laster abantaila hartu nahian. Horrela, 55. minutuan, Londreseko taldeak markagailua desorekatu du, Veerle Buurmanek buruz errematatu baitu Lauren Jamesek ondo botatako kornerrean.

Realak, zimurtu beharrean, nortasun handia erakutsi du eta laster bilatu du berdinketa. Ildo horretan, Cecilia Marcosek 2-2koa jarri du 58. minutuan, ezkerrez gurutzatutako jaurtiketa batekin, kontraerasoan egindako jokaldi bati amaiera emateko.

Jarraian, etxeko taldea aulkia mugitzen hasi da eta 67.ean Melvine Malard frantziarrak, gaur Chelsearekin debuta egin duenak, 3-2koa jarri du Julia Arrularen aurkako buruz burukoa bikain konpondu ondoren.

Minutuek aurrera egin ahala, ingelesen indar fisiko handiagoa nabaritzen hasi da, eta horrek partida erabakita uzteko balio izan die. Elie Carpenterrek, eskuinetik egindako bi igoerekin, Chelsearen azken bi golak sortu ditu. Lehenengoa 74. minutuan errematatu du Lauren Jamesek , eta bigarrena Melvine Malardek 87. minutuan.

Itzulerako partida irailaren 2an jokatuko da, asteazkenean, 19:00etan, Zubietan.

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