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Realak porrota jaso du Real Madrilen aurka (4-1)

Donostiako taldeak emaitza gogorrarekin galdu du Santiago Bernabeun, talde zuriari ordubetez ondo eutsi ostean. Mbappek hat trick batekin eta Viniciusek sartu ditzute madrildarren golak, eta Sucicek egin du txuri-urdinena.

MADRID, 26/08/2026.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su tercer gol durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Real Sociedad disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Mbappe Realaren aurka sartutako hirugarren gola ospatzen. Argazkia: EFE.

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Realak denboraldiko bigarren porrota jaso du Santiago Bernabeun Real Madrilen aurka 4-1 galdu ostean. Golegileak Mbappe, hiru golekin, eta Vinícius izan dira madrildarrentzat, Sucicek egin du txuri-urdinen gola. Emaitza honekin, Rino Matarazzoren taldeak bi porrot jaso ditu 26/27 denboraldiko lehen bi partidetan.

Realean, Mikel Oyarzabalen itzulera zen hasierako nobedade nagusia. Jokalari eibartarrak, gainera, Marc Cucurellarekin batera, omenaldia jaso du partidaren atarian, Munduko Kopa lortzeagatik. Harrobiko Ochieng eta Beitia gazteak ere izan dira hasierako hamaikakoak, baita Turrientes ere erdialdean, Solerren kaltetan.

Partidaren laburpena: 

Talde madrildarrak aurrea hartu du markagailuan 40. minutuan, Mbapperen lehen golarekin, Fede Valverde uruguaitarraren asistentzia baten ostean. 

Mbapperen gola (1-0):

Atsedenaldira iritsi aurretik, Luka Sucicek berdinketa lortu du, area barruan aldaratze bat ondo aprobetxatuta 1-1ekoa ezartzeko.

Sucicen gola (1-1):

Bigarren zatian, Mbappek Real Madrilen bigarrena egin du 60. minutuan, Jude Bellinghamekin pareta bat egin ostean.

Mbapperen gola (2-1):

Handik gutxira, Bellinghamek berak hirugarren gola eman dio Viníciusi, Luken Beitia gazteak erdilari ingelesarekin izan duen lehian indar gutxi erakutsi ostean.

Viniciusen gola (3-1):

Mbappek, 80. minutuan, Real Madrilen garaipena itxi du. Jose Mourinhok zuzentzen duen taldea lehen postuan kokatu da joan den asteburuan Espanyoli (1-2) eta ostegun honetan Realari irabazi ostean. Hori bai, oraindik ez dira jokatu lehen jardunalditik atzeratua dauden partida guztiak.

Mbapperen gola (4-1):

Bestalde, donostiarrak sailkapenaren azken postuan daude 0 punturekin, larunbat honetan Ligako hirugarren jardunaldiari ekin aurretik, Espanyolen aurka, Anoetan, 19:00etan jokatuko duten partidan.

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