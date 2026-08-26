Realak porrota jaso du Real Madrilen aurka (4-1)
Donostiako taldeak emaitza gogorrarekin galdu du Santiago Bernabeun, talde zuriari ordubetez ondo eutsi ostean. Mbappek hat trick batekin eta Viniciusek sartu ditzute madrildarren golak, eta Sucicek egin du txuri-urdinena.
Realak denboraldiko bigarren porrota jaso du Santiago Bernabeun Real Madrilen aurka 4-1 galdu ostean. Golegileak Mbappe, hiru golekin, eta Vinícius izan dira madrildarrentzat, Sucicek egin du txuri-urdinen gola. Emaitza honekin, Rino Matarazzoren taldeak bi porrot jaso ditu 26/27 denboraldiko lehen bi partidetan.
Realean, Mikel Oyarzabalen itzulera zen hasierako nobedade nagusia. Jokalari eibartarrak, gainera, Marc Cucurellarekin batera, omenaldia jaso du partidaren atarian, Munduko Kopa lortzeagatik. Harrobiko Ochieng eta Beitia gazteak ere izan dira hasierako hamaikakoak, baita Turrientes ere erdialdean, Solerren kaltetan.
Talde madrildarrak aurrea hartu du markagailuan 40. minutuan, Mbapperen lehen golarekin, Fede Valverde uruguaitarraren asistentzia baten ostean.
Atsedenaldira iritsi aurretik, Luka Sucicek berdinketa lortu du, area barruan aldaratze bat ondo aprobetxatuta 1-1ekoa ezartzeko.
Bigarren zatian, Mbappek Real Madrilen bigarrena egin du 60. minutuan, Jude Bellinghamekin pareta bat egin ostean.
Handik gutxira, Bellinghamek berak hirugarren gola eman dio Viníciusi, Luken Beitia gazteak erdilari ingelesarekin izan duen lehian indar gutxi erakutsi ostean.
Mbappek, 80. minutuan, Real Madrilen garaipena itxi du. Jose Mourinhok zuzentzen duen taldea lehen postuan kokatu da joan den asteburuan Espanyoli (1-2) eta ostegun honetan Realari irabazi ostean. Hori bai, oraindik ez dira jokatu lehen jardunalditik atzeratua dauden partida guztiak.
Bestalde, donostiarrak sailkapenaren azken postuan daude 0 punturekin, larunbat honetan Ligako hirugarren jardunaldiari ekin aurretik, Espanyolen aurka, Anoetan, 19:00etan jokatuko duten partidan.
Zure interesekoa izan daiteke
Ainhoa Moraza: “Taldeak egin duen lanarekin geratu behar gara"
Emaitza gogorra Realarentzat, Londresen aurpegia eman arren (5-2)
Aturo Ruizek zuzentzen duen taldeak gol sorta ederra jaso du Londresen Chelsearen aurka jokatutako emakumezkoen Txapeldunen Ligako aurreko faseko joaneko partidan.
Realak emaitza ona lortu nahi du Txapeldunen Ligako atarikoan, Chelsearen aurka
Hirugarren kanporaketako joaneko partida gaur arratsaldean jokatuko dute, 19:45etik aurrera, Londresen.
Nerea Eizagirre: “Defentsako lana ondo egin behar dugu, eta ditugun aukerak aprobetxatu”
Lau urteren ondoren, Realak Txapeldunen Ligan jokatuko du berriro. Nerea Eizagirre kapitain izan zen orduan, eta hala izango da aurten ere. “Taldea indartsu” datorrela azaldu du eta Chelsearen aurkako partida zaila izango den arren, “lana ondo egin” behar dutela adierazi du.
Matarazzo: “Gure ahalmenean sinesten dugu eta pentsamendu horrekin egingo diogu aurre partidari”
Realak Real Madrilen aurka jokatuko du abuztuaren 26an, Bernabeun. Matarazzok prentsaurrekoan adierazi du “erronka bat” izango dela, baina duten “ahalmenean sinesten” dutela.
Sansek 1-2 menderatu du Albacete, eta denboraldiko lehen hiru puntuak eskuratu ditu
Arkaitz Mariezkurrenak, 6. minutuan, eta Gorka Gorosabelek, lehen zatiko luzapenean, egin dituzte Jon Ansotegiren taldearen bi golak; Albacetek partidako 80. minutuan sartu du berea, Bernabeuren eskutik.
Aihen Muñoz: “Aukerak izan ditugu berdintzeko, baina azkenean ez dugu lortu"
Realak 1-0 galdu du Sevillan Betisen aurka, aurtengo LaLigako estreineko partidan.
Realak ezin izan du punturik batu Betisen zelaian, Ligako lehen partidan (1-0)
Riquelmek sartu du, 63. minutuan, Andaluziako taldeari hiru puntuak eman dizkion gola. Realak, Oskarssonen eta Susicen bidez, oso gertu izan du berdinketa, baina, azkenean, talde txuri-urdinak neurketa galduta joan behar izan du aldageletara.
Matarazzo: “Jokalariak prest daude; mugimenduak espero ditugu hurrengo asteotan”
Realak gaur egin du azken entrenamendua. Bihar 21:00etan Elxen aurkako partida izango dute eta 24 jokalari eramango ditu Matarazzok, tartean Sanseko bost. Estatubatuarrak eskaini duen lehen prentsaurrekoan “datozen asteotan mugimenduak” espero dituela adierazi du.