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Matarazzo: “Creemos en nuestras capacidades y con ese pensamiento vamos a hacer frente al partido”

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SAN SEBASTIÁN, 25/08/2026.- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el campo de entrenamiento de Zubieta, previa al partido contra el Real Madrid. EFE/Javier Etxezarreta
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Matarazzo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Matarazzo: “Gure ahalmenean sinesten dugu eta pentsamendu horrekin egingo diogu aurre partidari”
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La Real Sociedad se enfrentará al Real Madrid el 26 de agosto en el Bernabéu. Matarazzo ha afirmado en rueda de prensa que será "un reto" para ellos, pero que "creen en su capacidad" para afrontarlo.

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