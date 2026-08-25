Matarazzo: “Creemos en nuestras capacidades y con ese pensamiento vamos a hacer frente al partido”
La Real Sociedad se enfrentará al Real Madrid el 26 de agosto en el Bernabéu. Matarazzo ha afirmado en rueda de prensa que será "un reto" para ellos, pero que "creen en su capacidad" para afrontarlo.
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El Sanse gana en Albacete y suma sus primeros puntos en la temporada (1-2)
Arkaitz Mariezkurrena, en el minuto seis, y Gorka Gorosabel, en el tiempo de prolongación de la primera parte, han hecho los goles del equipo de Jon Ansotegi, en tanto que el Albacete ha marcado en el minuto 80 de partido, por mediación de Bernabéu.
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La Real Sociedad ha perdido por la mínima en su estreno liguero ante el Betis en Sevilla (1-0).
La Real Sociedad arranca la Liga con derrota ante el Betis, en Sevilla (1-0)
Riquelme, en el minuto 63, ha marcado el gol que ha dado los tres puntos al equipo andaluz, en un partido en el que la Real, por mediación de Óskarsson y de Susic, ha dispuesto de dos acciones en las que ha tenido muy cerca el empate.
Matarazzo: “Estoy seguro de que tendremos algunos movimientos en las próximas semanas”
La Real Sociedad ha realizado hoy su último entrenamiento. Mañana a las 21:00 horas se enfrentarán al Betis y Matarazzo se llevará a 24 jugadores, entre ellos cinco del Sanse. En la primera rueda de prensa ofrecida por el estadounidense, ha dicho que espera "movimientos en las próximas semanas".
Carlos Soler: “El año pasado fuimos el equipo más goleado, está claro que algo tienes que intentar tocar”
El centrocampista valenciano cree que el equipo donostiarra tiene que “intentar encajar menos, que el trabajo defensivo, grupal, sea mejor, porque el año pasado no lo fue”. Carlos Soler considera que la Real ha hecho “una buena pretemporada”. Además, se congratula que haya sido la primera pretemporada completa para él tras su llegada el verano pasado.
Javi López se marcha cedido al Feyenoord
La Real Sociedad y el club neerlandés han cerrado el acuerdo para que el lateral continúe su carrera en Rotterdam durante la próxima temporada.
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Las txuri-urdin recibirán al Chelsea el miércoles, 2 de septiembre, a las 19:00 horas, en Zubieta.
Goles del amistoso entre Chelsea y Real Sociedad (3-1)
La Real Sociedad ha perdido 3-1 el amistoso contra el Chelsea. Rogers y João Pedro, con dos de este último, han marcado los goles del equipo local, mientras que Aramburu ha sido el autor del de la Real.
FÚTBOL EN DIRECTO: Chelsea vs Real Sociedad
Sigue la retransmisión en directo del partido amistoso que disputarán Chelsea y Real Sociedad.