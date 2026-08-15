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FUTBOLA ZUZENEAN: Chelsea vs Reala

Iragarkia
Futbola Chelsea vs Reala lagunartekoa
18:00 - 20:00
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Futbola Chelsea vs Reala lagunartekoa
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KIROLAK EITB

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Ikusi Chelseak eta Realak jokatuko duten lagunarteko partidaren zuzeneko emanaldia.

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