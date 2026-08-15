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Chelsearen eta Realaren arteko lagunartekoaren golak (3-1)

Iragarkia
Chelsea-Real
18:00 - 20:00
Chelsearen eta Realaren arteko lagunartekoa. Irudia: Real Sociedad
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak 3-1 galdu du Chelsearen aurkako lagunartekoa. Rogersek eta João Pedrok egin dituzte etxekoen golak, azken honek bi sartu dituelarik. Aramburuk, berriz, Realekoa.

Futbola Real Sociedad

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