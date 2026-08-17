LAGAPENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Javi Lopez, utzita Feyenoordera

Realak eta Herbehereetako klubak akordioa itxi dute, hegalekoak Rotterdamen jarrai dezan hurrengo denboraldian.

Javi López

Javi Lopez. Irudia: Real Sociedad

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Javi Lopezek Feyenoord taldean utzita jokatuko duela iragarri du 2026-27 denboraldia amaitu arte. Herbehereetako taldearekin bat egingo du jokalariak Donostiatik urrun erronka berri bati aurre egiteko.

Operazioak 7 milioi euroko erosketa aukera aurreikusten du. Feyenoordek kontratua gauzatzea erabakitzen badu, Realak 2024an berreskuratuko du futbolariak egindako inbertsioa. Minutajearekin lotutako zigorra ere badakar akordioak.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X