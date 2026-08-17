Javi López se marcha cedido al Feyenoord

La Real Sociedad ha anunciado la cesión de Javi López al Feyenoord hasta el final de la campaña 2026-27. El futbolista se incorporará al conjunto neerlandés, en una operación que permitirá al jugador afrontar un nuevo reto lejos de San Sebastián.

La operación prevé una opción de compra de 7 millones de euros. Si el equipo holandés decide hacerlo efectivo, la Real Sociedad recuperará la inversión por el futbolista en 2024. El acuerdo también incluye una sanción relacionada con el minutaje.