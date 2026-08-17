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Javi López se marcha cedido al Feyenoord

La Real Sociedad y el club neerlandés han cerrado el acuerdo para que el lateral continúe su carrera en Rotterdam durante la próxima temporada.

Javi López
Javi López. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Javi Lopez, utzita Feyenoordera
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha anunciado la cesión de Javi López al Feyenoord hasta el final de la campaña 2026-27. El futbolista se incorporará al conjunto neerlandés, en una operación que permitirá al jugador afrontar un nuevo reto lejos de San Sebastián.

La operación prevé una opción de compra de 7 millones de euros. Si el equipo holandés decide hacerlo efectivo, la Real Sociedad recuperará la inversión por el futbolista en 2024. El acuerdo también incluye una sanción relacionada con el minutaje.

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