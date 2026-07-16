Barrene: “El objetivo es estar lo más arriba posible en todas las competiciones”
Barrenetxea y la Real Sociedad llevan varios días preparando la nueva temporada. El atacante donostiarra cree que el objetivo debe ser “estar lo más arriba posible en todas las competiciones”. En ese sentido, señala la Supercopa como una opción factible para sumar un nuevo título, al mismo tiempo que revela que no sería nada raro que el equipo compita con un nuevo sistema esta temporada. También dice sentir “rabia” por no estar jugando el Mundial, pero admite estar “disfrutando” de la actuación sus compañeros.
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La Real comienza a preparar la nueva temporada en Zubieta
La Real Sociedad ha comenzado a preparar la nueva temporada en Zubieta. Tras pasar pruebas médicas en los últimos días, Arturo Ruiz ha tenido a su disposición a 26 jugadores en el primer entrenamiento de hoy. El equipo ha anunciado 6 fichajes por el momento. Este año tendrán ante sí el reto de jugar en Europa.
Pablo Marín, primer lesionado en la pretemporada de la Real Sociedad
El jugador riojano sufre una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha.
Igor Zubeldia: “Vamos a jugar en varias competiciones en esta temporada; el objetivo es ser competitivos en todas”
El defensa, el martes, ha hablado ante las y los periodistas, en Zubieta. Cuando ha sido cuestionado en torno a qué espera de la temporada 2026-2027, Zubeldia ha señalado que quiere “estar disponible en la mayor cantidad de partidos que sea posible”, para el entrenador Rino Matarazzo.
Real Sociedad apuesta por Ava Seelenfreund
La delantera californiana será jugadora del club txuri-urdin hasta el final de la temporada 2028-2029
La Real Sociedad ficha a Sonya Keefe hasta la temporada 2027-2028
La delantera chilena llega a Zubieta procedente del Granada, donde la pasada campaña firmó 11 goles.
La Real jugará un amistoso contra el OL Lyonnes
Será el 8 de agosto, a las 11:00 horas, en el Groupama OL Training Center, cuando se enfrente al ocho veces campeón de la Liga de Campeones.
El Sanse ya trabaja en Zubieta
El Sanse ya se ha puesto a trabajar de cara a preparar la próxima temporada. Jon Ansotegi ha tenido a 24 futbolistas a sus órdenes, puesto que muchos jugadores están trabajando con el primer equipo y Darío Ramírez se marcha al Nástic. Antes de empezar la Liga el 16 de agosto frente al Castellón, el filial txuri-urdin disputará cinco amistosos.
La Real ha anunciado el fichaje de Esther Laborde
La defensora de 22 años, nacida en San Cugat del Vallés, llega procedente del Madrid CFF y firma hasta el final de la temporada 2027-2028.
La Real renueva a Álex Lebarbier hasta 2028
El centrocampista francés llegó al club txuri-urdin en edad juvenil y la pasada temporada contribuyó a conseguir la permanencia del Sanse en la LaLiga Hypermotion.