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Barrene: “El objetivo es estar lo más arriba posible en todas las competiciones”

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Ander Barrenetxea en rueda de prensa
18:00 - 20:00
Ander Barrenetxea en rueda de prensa.
Euskaraz irakurri: Barrene: “Helburua lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea da”
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KIROLAK EITB

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Barrenetxea y la Real Sociedad llevan varios días preparando la nueva temporada. El atacante donostiarra cree que el objetivo debe ser “estar lo más arriba posible en todas las competiciones”. En ese sentido, señala la Supercopa como una opción factible para sumar un nuevo título, al mismo tiempo que revela que no sería nada raro que el equipo compita con un nuevo sistema esta temporada. También dice sentir “rabia” por no estar jugando el Mundial, pero admite estar “disfrutando” de la actuación sus compañeros.

Ander Barrenetxea Fútbol Real Sociedad Supercopa de España LaLiga EA Sports Copa del Rey

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