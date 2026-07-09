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El Sanse ya trabaja en Zubieta

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Sanse
18:00 - 20:00
El Sanse ya trabaja en Zubieta.
Euskaraz irakurri: Sanse lanera bueltatu da Zubietan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Sanse ya se ha puesto a trabajar de cara a preparar la próxima temporada. Jon Ansotegi ha tenido a 24 futbolistas a sus órdenes, puesto que muchos jugadores están trabajando con el primer equipo y Darío Ramírez se marcha al Nástic. Antes de empezar la Liga el 16 de agosto frente al Castellón, el filial txuri-urdin disputará cinco amistosos.

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