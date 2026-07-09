El Sanse ya trabaja en Zubieta
El Sanse ya se ha puesto a trabajar de cara a preparar la próxima temporada. Jon Ansotegi ha tenido a 24 futbolistas a sus órdenes, puesto que muchos jugadores están trabajando con el primer equipo y Darío Ramírez se marcha al Nástic. Antes de empezar la Liga el 16 de agosto frente al Castellón, el filial txuri-urdin disputará cinco amistosos.
Te puede interesar
La Real ha anunciado el fichaje de Esther Laborde
La defensora de 22 años, nacida en San Cugat del Vallés, llega procedente del Madrid CFF y firma hasta el final de la temporada 2027-2028.
La Real renueva a Álex Lebarbier hasta 2028
El centrocampista francés llegó al club txuri-urdin en edad juvenil y la pasada temporada contribuyó a conseguir la permanencia del Sanse en la LaLiga Hypermotion.
Rino Matarazzo renueva con la Real Sociedad hasta el final de la temporada 2027-2028
El entrenador del equipo txuri-urdin, tras confirmarse su renovación, ha destacado que se halla “feliz con el trabajo hecho hasta ahora”, y, sobre todo, “con muchas ganas” de lo que está por venir: “Conecté muy bien con la gente de Gipuzkoa, con los jugadores, con la gente del club, tengo valores similares a ellos y así es más fácil conectar”, ha dicho.
Elene Guridi renueva su contrato con la Real y jugará cedida en el Granada
La centrocampista oñatiarra ha renovado su contrato con el club txuri-urdin hasta 2028. Sin embargo, jugará en el Granada en la temporada 2026-2027.
Optimismo y buen ambiente en Zubieta: “Este año ganamos la Europa League”
La Real Sociedad ya ha empezado a preparar la próxima temporada y esta mañana ha realizado un entrenamiento a puertas abiertas en Zubieta. La afición txuri-urdin está deseosa de seguir viendo a su equipo cosechar éxitos.
La Real vuelve al trabajo en Zubieta
La Real ha sido el primer equipo vasco en volver al trabajo. Pellegrino Matarazzo ha tenido a su disposición a 28 jugadores en Zubieta. Brais Méndez se ha acercado para despedirse de sus antiguos compañeros.
La Real traspasa a Brais Méndez al Columbus Crew Soccer estadounidense
El centrocampista gallego se marcha de la Real Sociedad con 166 partidos oficiales y 33 goles a sus espaldas. Llegó a Donostia procedente del Celta de Vigo el verano de 2022.
La azpeitiarra Mirari Uria no seguirá en la Real
El club txuri-urdin ha explicado que ambas partes han decidido rescindir de mutuo acuerdo el contrato que les unía hasta 2027.
La Real hace efectiva la opción de compra sobre Kita y ata al central japonés hasta 2030
El defensa nipón jugó cedido en el Sanse esta pasada temporada. El equipo txuri-urdin ya ha transmitido la decisión al Kyota Sanga, club de origen del japonés.