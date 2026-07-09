La Real ha anunciado el fichaje de Esther Laborde

La Real Sociedad ha anunciado la incorporación de la defensora Esther Laborde. Nacida en San Cugat del Vallés, la jugadora de 22 años llega procedente del Madrid CFF y firma hasta el final de la temporada 2027-2028.

Desde el club indican que "es una defensa que destaca por su inteligencia táctica, su buena lectura del juego y su fiabilidad en labores defensivas. Formada en la cantera del FC Barcelona, llegó a debutar con el primer equipo azulgrana antes de jugar como cedida en el Deportivo Alavés. Desde 2023 defiende los colores del Madrid CFF, donde se ha consolidado como una jugadora habitual en la máxima categoría del fútbol español".

Por si fuera poco, "la nueva futbolista txuri-urdin llega a Zubieta tras completar una destacada temporada, en la que ha vuelto a demostrar su regularidad y su capacidad para aportar tanto en labores defensivas como en la construcción del juego. Su compromiso, su intensidad y su experiencia refuerzan una plantilla que sigue creciendo con el objetivo de competir al máximo nivel", ha explicado la Real.

La propia Esther Laborde también ha mostrado "muchas ganas de ponerse la camiseta txuri-urdin y poder jugar con ella".