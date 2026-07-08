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La Real renueva a Álex Lebarbier hasta 2028

El centrocampista francés llegó al club txuri-urdin en edad juvenil y la pasada temporada contribuyó a conseguir la permanencia del Sanse en la LaLiga Hypermotion.
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Álex Lebarbier en un partido con el Sanse. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Realak 2028ra arte luzatu du Alex Lebarbierren kontratua
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha renovado el contrato del 'potrillo' Álex Lebarbier hasta el final de la temporada 2027-28, ha informado este miércoles el club donostiarra en un comunicado. El centrocampista francés llegó al club en edad juvenil y la pasada temporada contribuyó a conseguir la permanencia del Sanse en la LaLiga Hypermotion.

Lebarbier, que cumplirá 22 años el próximo mes, mide 1,84 metros y juega de mediocentro, aunque tiene la capacidad de adaptarse a distintas posiciones en el campo.

Su renovación se une así a las recientes ampliaciones de contratos de jugadores de la Real Sociedad B como Álex Marchal, Unax Agote e Ibai Agirre, y a la adquisición del central japonés Kazunari Kita, sobre el que la entidad donostiarra donostiarra ejerció en junio la opción de compra que tenía respecto a su club de origen, el Kyota Sanga nipón, tras haber jugado la pasada temporada en el Sanse.

Se da la circunstancia de que el filial txuri-urdin comenzará este jueves su pretemporada en Zubieta a las órdenes de sus entrenadores Jon Ansotegi e Imanol Agirretxe. Los 'potrillos' tendrán por delante cinco semanas y media de trabajo antes de comenzar la liga el domingo 16 de agosto en Zubieta con la visita del C.D. Castellón.

Fútbol Zubieta Real Sociedad LaLiga Hypermotion

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