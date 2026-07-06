Elene Guridi renueva su contrato con la Real y jugará cedida en el Granada
La centrocampista oñatiarra ha renovado su contrato con el club txuri-urdin hasta 2028. Sin embargo, jugará en el Granada en la temporada 2026-2027.
Elene Guridi ha prolongado su vinculación con la Real Sociedad hasta 2028. Según ha explicado el club txuri-urdin, el “trabajo, compromiso y ambición han marcado su trayectoria desde su llegada al club”. Sin embargo, la oñatiarra jugará en el Granada esta temporada con el objetivo de continuar con su “proceso de crecimiento”.
Además, el club de Donostia ha querido destacar su “gran capacidad para interpretar el juego, aportar equilibrio en el centro del campo y competir siempre al máximo nivel”.
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