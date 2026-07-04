La Real vuelve al trabajo en Zubieta

El futbolista de la Real Sociedad marcó, en la segunda jornada de la fase de grupos, dos goles a Arabia Saudita; de esta forma, el eibarrés es el primer jugador vasco que consigue más de un gol en el mismo Mundial desde que Telmo Zarra (cuatro) y Silvestre Igoa (dos) lo lograran en el de Suecia de 1950.