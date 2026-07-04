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La Real vuelve al trabajo en Zubieta

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Reala lanera bueltatu da Zubietan
18:00 - 20:00
Matarazzo y Marín, en Zubieta.
Euskaraz irakurri: Reala lanera bueltatu da Zubietan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real ha sido el primer equipo vasco en volver al trabajo. Pellegrino Matarazzo ha tenido a su disposición a 28 jugadores en Zubieta. Brais Méndez se ha acercado para despedirse de sus antiguos compañeros.

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