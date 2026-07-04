La Real vuelve al trabajo en Zubieta
La Real ha sido el primer equipo vasco en volver al trabajo. Pellegrino Matarazzo ha tenido a su disposición a 28 jugadores en Zubieta. Brais Méndez se ha acercado para despedirse de sus antiguos compañeros.
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La Real traspasa a Brais Méndez al Columbus Crew Soccer estadounidense
El centrocampista gallego se marcha de la Real Sociedad con 166 partidos oficiales y 33 goles a sus espaldas. Llegó a Donostia procedente del Celta de Vigo el verano de 2022.
La azpeitiarra Mirari Uria no seguirá en la Real
El club txuri-urdin ha explicado que ambas partes han decidido rescindir de mutuo acuerdo el contrato que les unía hasta 2027.
La Real hace efectiva la opción de compra sobre Kita y ata al central japonés hasta 2030
El defensa nipón jugó cedido en el Sanse esta pasada temporada. El equipo txuri-urdin ya ha transmitido la decisión al Kyota Sanga, club de origen del japonés.
Aritz Elustondo jugará en el PAOK
Firma para tres temporadas tras abandonar la Real.
Elene Guridi jugará cedida la próxima temporada en el Granada
La Real Sociedad y el conjunto nazarí han alcanzado un acuerdo para la cesión de la centrocampista hasta el final de la temporada 26-27. Guridi buscará en Granada los minutos y la confianza necesarios para relanzar su progresión.
María Molina renueva con la Real Sociedad hasta 2027
La defensa catalana ha ampliado su vinculación con el conjunto txuri-urdin por una temporada más, mientras continúa recuperándose de la lesión de menisco que sufrió el pasado mes de enero.
Álex Marchal amplía su contrato con la Real hasta 2029
El delantero de Gorraiz llegó al club guipuzcoano en categoría cadete, y este año ha disputado 32 encuentros en la LaLiga Hypermotion.
La Real ficha a la delantera catalana Ainhoa Marín
La futbolista llega procedente del Depor. La jugadora de Badalona, tras superar el reconocimiento médico en Policlínica Gipuzkoa y firmar un contrato en las oficinas de Anoeta, ha afirmado que está "con mucha ilusión y con muchas ganas de ayudar a la Real".
Mikel Oyarzabal, primer jugador vasco con más de un gol en un Mundial desde 1950
El futbolista de la Real Sociedad marcó, en la segunda jornada de la fase de grupos, dos goles a Arabia Saudita; de esta forma, el eibarrés es el primer jugador vasco que consigue más de un gol en el mismo Mundial desde que Telmo Zarra (cuatro) y Silvestre Igoa (dos) lo lograran en el de Suecia de 1950.