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La Real Sociedad ficha a Ainoa Campo, hasta 2029

La centrocampista, de 29 años, llega al club txuri-urdin desde el Espanyol, donde era capitana. Campo ha señalado que se encuentra "muy agradecida, por la confianza que la Real ha depositado en mí para formar parte de este proyecto tan ambicioso".
Ainoa Campo (Reala)
Ainoa Campo; Foto: Europa Press
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha fichado a la centrocampista Ainoa Campo, hasta el final de la temporada 2028-2029, tal y como ha anunciado este viernes el club txuri-urdin. La futbolista, de 29 años, llega a la Real desde el Espanyol, donde era capitana. Campo ha señalado que se encuentra "muy agradecida, por la confianza que la Real ha depositado en mí para formar parte de este proyecto tan ambicioso".

En su carrera como futbolista, Campo ha jugado en estos equipos: Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Madrid CFF, CD Tacón, Deportivo Abanca, Villarreal CF y Espanyol.

En la temporada 2025-2026, en el Espanyol, fue alineada en 29 partidos de la Liga F Moeve, y marcó cinco goles.

Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas Liga F Moeve

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