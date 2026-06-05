La Real Sociedad ficha a Laura Camino

La Real Sociedad y Laura Camino han llegado a un acuerdo para la incorporación de la jugadora al club txuri-urdin hasta el final de la temporada 2028-2029.

Laura Camino es natural de Santander y tiene 24 años. Es una futbolista versátil que destaca por su fortaleza física, su capacidad para imponerse en los duelos y su lectura del juego. Formada en el Monte Féminas, continuó su crecimiento en el Real Oviedo y el Racing Féminas antes de dar el salto al SD Eibar, donde ha militado durante las últimas temporadas.

La cántabra llega a Zubieta tras firmar una destacada campaña en la máxima categoría del fútbol español. Fue la jugadora que más duelos aéreos ganó de toda la Liga F y también lideró la clasificación de intercepciones. Además, finalizó tercera en el ranking global de duelos ganados, unos registros que reflejan su competitividad, su capacidad de anticipación y su dominio en ambas áreas.