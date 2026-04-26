La Real deja escapar la victoria en la locura de Vallecas (3-3)

La Real ha comenzado lanzada el choque contra el Rayo, sorprendiendo a los de Iñigo Pérez, que se han visto sobrepasados una y otra vez por la movilidad de los jugadores txuri-urdin.

El conjunto donostiarra ha generado varias ocasiones claras de gol, pero no ha estado acertado en el remate final, hasta que el capitán Mikel Oyarzabal ha puesto el 0-1 en el marcador con un tiro cruzado desde dentro del área tras una gran jugada individual.

La respuesta de los locales ha llegado un minuto después, pero el colegiado Guzmán Mansilla ha anulado el gol de Carlos Martínez tras la revisión del VAR por una mano de Ratiu.

Sin embargo, el Rayo, que ha ido de menos a más, ha aprovechado que la Real ha bajado un poco su alto ritmo de juego para poner las tablas a la media hora de partido por mediación de Camello.

La primera parte ha sido de mucha igualdad y ambos equipos han dejado todo abierto para una segunda parte que ha sido de locura.