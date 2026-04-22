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Juan Iglesias señala a Mikel Oyarzabal: “Se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer"

"El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Esos son los valores que tienen aquí, luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos", ha dicho el defensa azulón.
SAN SEBASTIÁN, 22/04/2026.- El defensa del Getafe Juan Iglesias (d) pelea un balón con el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzábal durante el partido de la jornada 33 de LaLiga entre la Real Sociedad y Getafe CF, este miércoles en el estadio de Anoeta en San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Juan Iglesias en una pugna aérea, precisamente, con Mikel Oyarzabal. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Iglesiasek Oyarzabalen aurka egin du partida amaieran: “Ahoa eskuarekin estali du nire emaztearen kontrako hitzak esateko"
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El defensa del Getafe Juan Iglesias ha señalado a Mikel Oyarzabal, como capitán de la Real Sociedad, por los insultos a su mujer en el tenso final de encuentro este miércoles en Anoeta (0-1), y ha criticado que txuri-urdin "vayan dando ejemplo", al tiempo que ha dado la "enhorabuena" a su equipo por los tres puntos y la temporada.

"El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Esos son los valores que tienen aquí, luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos", ha dicho en declaraciones a Dazn.

"Lo de siempre, a la gente le pica mucho que el Getafe gane, les pica mucho vernos ahí arriba. Es un día para felicitar a este equipo, ha hecho un trabajo brutal, no solo hoy, toda la temporada. Empezamos con muchas dificultades y hoy nos ponemos con 44 puntos. Es impresionante trabajar con este equipo y con esta gente. Gracias al equipo, al cuerpo técnico y enhorabuena a todos", ha añadido.

Sobre el pique y los enfrentamientos del final, el técnico visitante, José Bordalás, ha criticado cierta facilidad para sacar tarjetas al equipo madrileño. "No nos tratan bien, no entiendo tanta tarjeta, me voy indignado", ha afirmado en rueda de prensa.

 

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Fútbol Real Sociedad Anoeta Mikel Oyarzabal LaLiga EA Sports

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