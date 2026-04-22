Juan Iglesias señala a Mikel Oyarzabal: “Se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer"

El defensa del Getafe Juan Iglesias ha señalado a Mikel Oyarzabal, como capitán de la Real Sociedad, por los insultos a su mujer en el tenso final de encuentro este miércoles en Anoeta (0-1), y ha criticado que txuri-urdin "vayan dando ejemplo", al tiempo que ha dado la "enhorabuena" a su equipo por los tres puntos y la temporada.

"El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Esos son los valores que tienen aquí, luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos", ha dicho en declaraciones a Dazn.