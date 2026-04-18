Errege Kopako finaleko penaltiak
Realak 3-4 irabazi dio, penaltietan, Atletiko Madrili Errege Kopa bereganatuz. Laugarren Kopa da talde txuri-urdinarentzat. Hemen penaltiak.
Zure interesekoa izan daiteke
Reala txapeldun! Finaleko golak
Realak irabazi Errege Kopa Atletico Madrili 1-2 garaituta. Barrenek sartu du lehen gola, 14.segundoan. Lookmanek bigarrena, Oyarzabalek, penaltiz, hirugarrena eta Julian Alvarezek laugarrena, 2-2ra eraman duena.
Reala, Errege Kopako txapeldun!
Talde txuri-urdinak laugarren aldiz irabazi du Errege Kopa; izan ere, Sevillako Cartuja futbol zelaian jokatutako finalean, Atletico Madril menderatu du, penalti jaurtiketetan, luzapena 2-2 amaitu eta gero.
Uholde txuri-urdina, Realaren fan zonetik Cartujara
Sevillan batu diren Realeko milaka jarraitzaile kalejiran joan dira, Realeko fan zonetik Cartuja estadiora, Pellegrino Matarazzoren taldeak Kopa bereganatuko duela sinetsita.
ARGAZKI-GALERIA: Giro ezin hobea Sevillako kaleetan, marea txuri-urdinaren uholdearekin
Atletico Madrilen eta Realaren arteko Errege Kopako finalaren aurreko orduek une ahaztezinak utzi dituzte, Realeko zaleen memoria kolektiboan denbora luzez iraungo dutenak. Galeria honek Sevillako kaleak erabat bereganatu dituen marea txuri-urdin ikusgarriaren adibide gisa balio du.
Sevilla eta Gipuzkoa osoa, Realarekin!
Realzaleek txuri-urdinez jantzi dute Sevilla, fan zonea itxi egin behar dute jendez lepo dagoelako; eta Gipuzkoan ere kolore txuri-urdina nonahi ikusten da.
Zein jokalari kenduko zenuke aurkariaren hamaikakotik?
Kopako final handia ate joka dago, eta giroa nabaria da kalean. Inkesta labur batean, zaleei galdetu diegu aurkariaren hamaikakotik zein jokalari kenduko luketen.
Jai giroa nagusi Sevillan
Realeko mutilek euren laugarren Errege Kopa eskuratu lezakete; helburua Athletico Madril garaitzea. Urduritasuna nabari da zaleen artean, ez etxean bakarrik, baita Sevillan bertan ere. Milaka baitira taldeari babesa ematera joanak diren realzaleak.
Realeko jokalari ohien babesa, finalaren atarian
Final handirako ordu gutxi falta direnean, Realeko jokalari ohiek —Juan Antonio Larrañaga, Jesus Maria Zamora, Roberto Lopez Ufarte, Luis Miguel Arconada, Alberto Gorriz eta Jose Maria Martinez— mezuak bidali dizkiete jokalariei, taldeari babesa adierazita.
Sansek berandu erreakzionatu du Racing sendo baten aurka Anoetan (1-3)
Lehen zatian bi gol jaso eta gero, talde txuri-urdinak hobera egin du atsedenaldiaren ostean, baina ezin izan du Racingen aurkako porrot argia saihestu.