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EN DIRECTO: el recibimiento a la Real Sociedad tras ganar la Copa del Rey 2026

A partir de las 17:30, y hasta que acabe la fiesta, EITB retransmitirá en directo los actos de homenaje al equipo campeón de copa.

Futbola Zorionak Reala
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Futbola Zorionak Reala
Euskaraz irakurri: ZUZENEAN: Realaren omenezko harrera eta ospakizunak, 2026ko Errege Kopa irabazi ondoren
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KIROLAK EITB

Última actualización

Sigue en directo este lunes, 20 de abril, a partir de las 17:30 horas, el programa especial "Zorionak, Reala!". Los txuri-urdin se hicieron con la Copa del Rey 2026 ante el Atlético de Madrid (2-2), en una emocionante final que se decidió en los lanzamientos de penalti (3-4), y ahora recibirán un más que merecido homenaje por parte de su afición. No te pierdas el recibimiento en honor a los campeones.

Recorrido

El autobús de la Real Sociedad partirá con el equipo desde el estadio de Anoeta a las 18:00 horas y recorrerá en comitiva las avenidas de Madrid y Sancho el Sabio, para encarar después, a través de la plaza Centenario, la calle Urbieta.

Seguidamente atravesará toda la avenida de la Libertad para subir después por la calle Okendo y encarar desde ella el Boulevard, que la comitiva recorrerá hasta alcanzar la gran terraza consistorial y darse el primer gran baño de multitudes en su ciudad.

A continuación, jugadores, cuerpo técnico y directivos del club protagonizarán una recepción en el interior del Ayuntamiento, del que no se marcharán sin salir al balcón consistorial y disfrutar del reconocimiento de los guipuzcoanos.

Gran despliegue de EITB

EITB realizará un amplio despliegue de profesionales y recursos y la más alta tecnologíahelicóptero, 2 drones, segway y 11 cámaras más, entre otros para hacer llegar todos los detalles de tal señalado evento.

La retransmisión del recibimiento arrancará media hora antes (17:30) de que parta el autobús txuri-urdin desde Anoeta (18:00) y seguirá hasta que termine la fiesta. 

Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

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