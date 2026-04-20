Recorrido

El autobús de la Real Sociedad partirá con el equipo desde el estadio de Anoeta a las 18:00 horas y recorrerá en comitiva las avenidas de Madrid y Sancho el Sabio, para encarar después, a través de la plaza Centenario, la calle Urbieta.

Seguidamente atravesará toda la avenida de la Libertad para subir después por la calle Okendo y encarar desde ella el Boulevard, que la comitiva recorrerá hasta alcanzar la gran terraza consistorial y darse el primer gran baño de multitudes en su ciudad.

A continuación, jugadores, cuerpo técnico y directivos del club protagonizarán una recepción en el interior del Ayuntamiento, del que no se marcharán sin salir al balcón consistorial y disfrutar del reconocimiento de los guipuzcoanos.