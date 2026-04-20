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Matarazzo, en un discurso íntegramente en euskera: “Siento que esto es solo el principio"

Rino-Matarazzo-Copa-Real-celebracion
18:00 - 20:00

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, en el balcón del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzaileak euskara hutsean egin du hitzaldia Realaren Kopa ospakizunean
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KIROLAK EITB

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El técnico txuri-urdin se ha metido a la afición en el bolsillo con sus palabras. Previamente, ha pedido "disculpas por los errores que voy a cometer". "Qué comienzo tan maravilloso hemos tenido", ha subrayado. "Con vuestra ayuda los jugadores pueden conseguir grandes cosas", ha añadido.

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