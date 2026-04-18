Reala, Errege Kopako txapeldun!
Talde txuri-urdinak laugarren aldiz irabazi du Errege Kopa; izan ere, Sevillako Cartuja futbol zelaian jokatutako finalean, Atletico Madril menderatu du, penalti jaurtiketetan, luzapena 2-2 amaitu eta gero.
Reala 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako txapelduna da! Talde txuri-urdinak Sevillako Cartuja futbol zelaian irabazi du titulua, larunbat gauean. Talde txuri-urdinak, txapelketako final handian, Atletico Madril menderatu du, penalti jaurtiketetan, luzapena 2-2 amaituta, eta, horrenbestez, laugarren aldiz eskuratu du Errege Kopa; izan ere, 1909an, 1987an eta 2021ean ere lortu zuen (azken hori 2019-2020 denboraldikoa izan zen). Rino Matarazzoren jokalariek, partidan zehar, Gipuzkoatik eta Euskal Herri osotik iritsitako 30.000 zale ingururen babesa izan dute.
Final ikusgarria izan da, bizi-bizia, eta Realak garaipen ahaztezina erdietsi du. Ander Barrenetxeak, hamabosgarren segundoan, aurretik jarri du Reala; Lookmanek, hamazazpigarrenean, berdinketa ipini du; Oyarzabalek, penaltiz, 1-2koa egin du, atsedenaldia baino pixka bat lehenago, eta Julian Alvarezek, 83. minutuan, 2-2koa sartu du. Penaltietan, Unai Marrerok bi gelditu ditu, eta Carlos Solerrek, Luka Susicek, Aihenek eta, azkenean, Pablo Marinek, golak sartu dituzte, eta Kopa eman diote talde txuri-urdinari.
Rino Matarazzok, hamaikakoan, Unai Marrero kokatu du atepean, Luka Sucic irten da hasieratik zelai erdiko aurrealdean, Jon Gorrotxategi aulkian izan dela, eta, zalantzaren bat zegoen arren, Guedes erasoan. Atletico Madrilen, Sorloth ez da titular izan, eta, asteartean Txapeldunen Ligako neurketan izandako taldearekin alderatuta, Diego Simeone entrenatzaileak aldaketa gutxi egin ditu.
Hala, finala ezin hobeto hasi da Realarentzat. Partidako hamabosgarren segundoa ere bete gabe zegoela, Gonçalo Guedesek ezkerrean jaso du, penalti puntura erdiratu du, eta Barrenek, buruz, sareetara bidali du. Agian, Kopako finaletako historian izandako golik goiztiarrena izan da; harmailak, Realeko zaleenak, eztanda egin du, are gehiago.
Reala aurretik jarri dela, Atletico Madrilek hartu du baloia, baina, hori gorabehera, Realak oso sendo jarraitu du. Barrenek, hamazazpigarren minutuan, ondo jaurti du areaz kanpotik, eta Mussok, alegia, Atletico Madrileko atezainak, ondo aldendu du futbolari gipuzkoarraren jaurtiketa.
Jarraian, Lookmanek finala berdindu du, Atletico Madrilek erasoan egindako jokaldi on bati amaiera egokia emanda. Aurrelariaren errematea oso gurutzatua izan da, Marreroren ezkerrera ; azpeitiarrak ezin izan du ezer egin 1-1ekoa saihesteko.
Realak ez du atzera egin, eta Guedesek gertu izan du bigarren gola, alboko sarera jo duen jaurtiketa batean; Carlos Solerrek ere izan du gol aukera ona, 25. minutuan, kornerrera joan den errematean.
Finala bizi-bizi zihoan, erritmo handia zuen, bi taldeek nahi zuten Kopa irabazi. Epaileak txartel horia atera dio Mikel Oyarzabali, eta Le Normandek ere ikusi du. Erasoko jokaldi batean, Oyarzabalek Guedesi eman dio, eta portugaldarraren ezkerkada goitik irten da, desbideratuta. Lehen zatiko azken minutuetan, Realak kontrolpean zuen zelai erdia, eta indar handiz ari zen jokatzen.
Atsedenaldirako oso gutxi gelditzen zela, Realak Atletico Madrilen area barruan jarri du falta bat, Musso gaizki irten da eta Guedes kolpatu du, eta Alberola epaileak penaltia adierazi du, oso argia izan da. Mikel Oyarzabalek, beti bezain maisu, oso ondo jaurti du, eta berriro ere jarri du aurretik talde txuri-urdina. 1-2koarekin joan dira bi taldeak atsedenaldira, finalean.
Guedesek, Realaren aldetik, eta Griezmannek, Atletico Madrilen, bigarren zatiko aurreneko abisuak eman dituzte. Atletico Madrilek baloia hartu du partidako zati horretan, baina Reala ondo zebilen atzealdean, estutasun handirik gabe; Lookmanek, 60. minutuan, gora errematatu du, area barrutik, jokaldi arriskutsu batean.
Matarazzok Gorrotxa eta Pablo Marin zelairatu ditu, Turrientesen eta Barreneren ordez. Atletico Madril presionatzen ari zen, baina Realak, Marrero oso ziur zebilela, oso sendo segitzen zuen, amaierarako hogei minutu gelditzen zirela. Oskarsson eta Aihen Oyarzabalen eta Guedesen ordez irten dira, 78. minutuan.
83. minutuan, area ertzetik egindako jaurtiketa bikain baten bidez, jokaldi luze batean, Julian Alvarezek 2-2koa sartu du. Argentinarrak meritu handiko gola egin du, baloia angeluan jarri baitu. Alex Baenak, Atletico Madrilen kontraeraso azkar baten ondorioz, gol aukera oso ona izan du, Take Kubo berdegunera atera baino lehenago.
90. minutua beteta, Cardosok oso gutxigatik jaurti du kanpora, Marrerok irteera ona eginda. Araututako denboran, azken jokaldia Atletico Madrilen aldeko falta oso arriskutsua izan da, baina Realak erantzun ona eman du, eta finala luzapenean sartu da.
Atletico Madril Reala baino gehiago izan da azken minutuetan, baina talde txuri-urdina indartsu zelairatu da luzapenean. Orri Oskarssonek, bakar-bakarrik Mussoren aurrean, ezin izan du gola sartu, aukera oso garbi batean; Julian Alvarezek, jarraian, zutoinera jaurti du.
Tentsio oso handia zegoen Cartujan, luzapeneko bigarren zatian, eta bi taldeak oso nekatuta zebiltzan. Hala, penalti jaurtiketetan erabaki da txapelduna zein den. Penaltietan, Unai Marrerok aurreneko biak gelditu ditu, Sorlothek eta Julian Alvarezek egin dituzte horiek, eta, Realaren aldetik, Solerrek, Sucicek eta Aihenek gola egin dute, eta Pablo Marinek, azken jaurtiketan, Realari laugarren Kopa eman dion gola egin du. Donostiak eta Gipuzkoa osoak historikoa izango den festa biziko dute, titulua ospatzeko!!
Zure interesekoa izan daiteke
