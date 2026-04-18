¡La Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey!
El equipo txuri-urdin se ha proclamado campeón de Copa del Rey por cuarta vez en su historia, al superar, en la final disputada en La Cartuja, en Sevilla, al Atlético Madrid, en la tanda de penaltis, tras el 2-2 con que ha concluido la prórroga.
La Real Sociedad se ha proclamado campeón de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, este sábado por la noche. El equipo txuri-urdin ha obtenido el título al superar en la gran final al Atlético Madrid, en la tanda de penaltis, tras el 2-2 con que ha concluido la prórroga, y, de esta manera, ha ganado la Copa del Rey por cuarta vez en su historia, después de conseguirlo también en 1909, en 1987 y en 2021 (este último título, perteneciente a la temporada 2019-2020). Los de Rino Matarazzo se han hecho con la Copa ante la emoción de en torno a 30 000 aficionadas y aficionados llegados desde Gipuzkoa y toda Euskal Herria.
Ha sido una final espectacular, llena de alternativas, en la que la Real ha conseguido una victoria inolvidable. Ander Barrenetxea, a los quince segundos de juego, ha adelantado a la Real, Lookman ha empatado en el minuto diecisiete, Oyarzabal, de penalti, ha hecho el 1-2 justo antes del descanso, y Julián Álvarez, en el minuto 83, ha marcado el 2-2. En los penaltis, Unai Marrero ha detenido dos, y Carlos Soler, Luka Sucic, Aihen y, en el último, Pablo Marín, han transformado sus lanzamientos, para dar la Copa al equipo txuri-urdin.
Rino Matarazzo ha dispuesto un once en el que ha incluido a Unai Marrero en la portería, a Luka Sucic como mediapunta, con Jon Gorrotxategi en el banquillo, y, si bien había alguna duda sobre su presencia, Guedes en ataque. En el Atlético Madrid, Sorloth no ha salido como titular, y su entrenador, Diego Simeone, apenas ha variado su equipo, con respecto a los hombres que alineó el martes en la Liga de Campeones.
Así, la final ha comenzado de la mejor posible para la Real Sociedad. No se habían jugado ni los primeros quince segundos del partido, cuando Gonçalo Guedes ha recibido en la banda izquierda, ha centrado al punto de penalti, y Barrene, de cabeza, ha rematado a las mallas. El jugador donostiarra ha marcado, quizás, el gol más rápido de la historia de las finales de Copa, ante una grada, la de la Real, que ha explotado de júbilo.
Con la Real en ventaja, el Atlético Madrid se ha hecho con la posesión, pero la Real se mantenía muy firme. Barrene, en el minuto diecisiete, ha chutado bien desde fuera del área, y Musso, el portero del Atlético Madrid, ha rechazado el disparo del extremo guipuzcoano.
Justo después, Lookman ha empatado la final, culminando con acierto una buena jugada de ataque del Atlético Madrid. El remate del delantero ha ido muy cruzado, a la izquierda de Marrero, que no ha podido hacer nada para evitarlo.
La Real no se ha echado atrás, y Guedes ha estado muy cerca de marcar el segundo para la Real, en un chut que ha ido al lateral de la red; también Carlos Soler ha tenido una buena oportunidad, en el minuto 25, en un disparo que ha sido rechazado a córner.
La final tenía chispa, mucho ritmo, con dos equipos que querían la Copa. Mikel Oyarzabal ha visto una tarjeta amarilla, y Le Normand también ha sido amonestado. En una acción ofensiva, Oyarzabal ha abierto para Guedes, cuyo zurdazo se ha ido alto. La Real, en la recta final de la primera mitad, dominaba el centro del campo, y jugaba con decisión y firmeza.
Justo antes del descanso, la Real ha colgado una falta al área del Atlético Madrid, el portero Musso ha calculado mal su salida y ha golpeado a Guedes, y el árbitro, Alberola, ha señalado el claro penalti. Mikel Oyarzabal, con su habitual seguridad, lo ha ejecutado a la perfección, y ha puesto por delante de nuevo al equipo txuri-urdin. Con ese 1-2 se ha llegado al descanso de la final.
Guedes, por parte de la Real, y Griezmann, por el Atlético Madrid, han dado los primeros avisos de la segunda mitad. El Atlético Madrid se ha hecho con el balón en ese tramo del partido, pero la Real defendía bien, sin excesivos apuros; Lookman, a la hora de juego, ha chutado arriba, desde dentro de área, en una jugada peligrosa para el rival del equipo vasco.
Matarazzo ha puesto en el terreno de juego a Gorrotxa y a Pablo Marín, en sustitución de Turrientes y de Barrene. El Atlético Madrid presionaba, pero la Real Sociedad, perfectamente apoyada en un Marrero que se mostraba muy seguro, seguía muy sólida, a falta de veinte minutos para la conclusión. Óskarsson y Aihen han salido por Oyarzabal y Guedes, en el minuto 78.
En el minuto 83, con un gran chut desde el borde del área, tras una larga jugada ofensiva, Julián Álvarez ha marcado el 2-2. Ha sido una acción de gran mérito, porque el argentino ha puesto el balón en el ángulo. Álex Baena, en un rápido contrataque del Atlético Madrid, ha dispuesto de una muy buena ocasión de gol, antes de que saltara al campo Take Kubo.
Ya en el tiempo de prolongación, Cardoso ha rematado fuera por muy poco, ante la buena salida de Marrero. El tiempo reglamentario ha concluido con una falta muy peligrosa para el Atlético Madrid, pero la Real Sociedad ha sabido solventar la situación, y la final se ha ido a la prórroga.
La Real, que se había visto superada en el tramo final por su rival, ha comenzado la prórroga con más fuerza. Orri Óskarsson, solo ante Musso, no ha podido batir al guardameta del equipo madrileño, en una oportunidad muy clara para poner de nuevo por delante a la Real Sociedad; Julián Álvarez, con un disparo que ha ido al poste, ha respondido a continuación.
La tensión era enorme en La Cartuja en la segunda parte de la prórroga, y los dos equipos estaban muy cansados. De esta forma, la tanda de penaltis ha decidido el campeón. En la tanda decisiva, Unai Marrero ha detenido los dos primeros penaltis, a Sorloth y a Julián Álvarez, y por parte de la Real han marcado Soler, Sucic, Aihen y, en el último, Pablo Marín ha metido el gol que ha dado a la Real su cuarta Copa. ¡San Sebastián y toda Gipuzkoa se preparan ya para una fiesta que va a hacer historia!
Ficha técnica
2 - Atlético Madrid: Musso; Molina (Johnny Cardoso, m. 78), Pubill, Le Normand, Ruggeri (Sorloth, m. 62); Giuliano (Baena, m. 70), Llorente (Clement, m. 99), Koke, Lookman (Nico González, m. 62); Griezmann (Almada, m. 70), Julián Alvarez.
2 - Real Sociedad: Marrero; Aramburu (Elustondo, m. 113), Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez (Take Kubo, m. 88); Sucic, Turrientes (Gorrotxategi, m. 68), Soler, Guedes (Aihen Muñoz, m. 78); Barrenetxea (Pablo Marín, m. 68), Oyarzabal (Óskarsson, m. 78).
Goles: 0-1, M.1: Barrenetxea. 1-1, M.18: Lookman. 1-2, M.46+: Oyarzabal, de penalti. 2-2, M.83: Julián Álvarez.
Tanda de penaltis: 0-0, Sorloth (para Marrero). 0-1, Soler. 0-1, Julián Álvarez (detiene Marrero). 0-1, Óskarsson (para Musso). 1-1, Nico González. 1-2, Sucic. 2-2, Almada. 2-3, Aihen Muñoz. 3-3, Baena. 3-4, Pablo Marín.
Árbitro: Javier Alberola. Ha amonestado, por el Atlético Madrid, a Le Normand y Musso, y por parte de la Real a Oyarzabal, Gorrotxategi y Elustondo.
Incidencias: 70 000 espectadoras y espectadores en La Cartuja, en la final de la Copa.
Te puede interesar
Así han recibido la copa los jugadores de la Real
Oyarzabal ha recogido la copa de la Copa del Rey. Después, ha bajado al campo para levantarlo y celebrar la victoria junto a sus compañeros.
Tanda de penaltis de la final de la Copa del Rey
La Real Sociedad ha ganado 3-4, en la tanda de penaltis, al Atlético de Madrid conquistando la Copa del Rey. Es la cuarta Copa para el equipo txuri-urdin. Aquí los penaltis.
¡La Real, campeona! Los goles de la final
La Real Sociedad ha ganado la Copa del Rey tras derrotar 1-2 al Atlético de Madrid. Barrene ha marcado el primer gol en el segundo 14. Lookman el segundo, Oyarzabal, de penalti, el tercero y Julián Álvarez el cuarto, el que ha llevado al 2-2.
La marea txuri-urdin une la fan zone de la Real con La Cartuja
Miles de aficionados y aficionadas de la Real se han dirigido en una multitudinaria 'kalejira' desde la fan zone de la Real hasta el estadio de La Cartuja con la ilusión de ver levantar la Copa al equipo de Pellegrino Matarazzo.
GALERÍA DE FOTOS: Ambientazo en las calles de Sevilla con la marea txuri-urdin
Las horas previas a la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ha dejado inumerables momentos para el recuerdo que perdurarán en la memoria colectiva realzale. En esta galería se puede ver una pequeña muestra de la marea txuri-urdin que ha tomado las calles de Sevilla de manera masiva.
¡La afición viste Sevilla y Gipuzkoa de txuri-urdin!
El blanco y el azul llevan horas tomando las principales calles de Sevilla, mientras que en Gipuzkoa, los cánticos a favor de la Real llegan a todos los rincones.
¿A qué jugador eliminarías del once del rival?
La gran final de Copa está a la vuelta de la esquina, y el ambiente ya se nota en la calle. En una breve encuesta, hemos preguntado a los aficionados qué jugador eliminarían del once del rival.
El ambiente festivo se apodera de Sevilla
La Real Sociedad podría conquistar su cuarta Copa del Rey; el objetivo es derrotar al Atlético de Madrid. Los nervios se notan entre la afición, no sólo en casa, sino también en el propio Sevilla. Porque son miles los realistas que han ido a apoyar al equipo.
Los exjugadores de la Real arropan al equipo en la previa de la final
A pocas horas de la gran final, los exjugadores de la Real Sociedad — Juan Antonio Larrañaga, Jesús María Zamora, Roberto López Ufarte, Luis Miguel Arconada, Alberto Gorriz y Jose María Martínez — han enviado mensajes a los jugadores, expresando su apoyo al equipo.