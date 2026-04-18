¡La Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey!

La Real Sociedad se ha proclamado campeón de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, este sábado por la noche. El equipo txuri-urdin ha obtenido el título al superar en la gran final al Atlético Madrid, en la tanda de penaltis, tras el 2-2 con que ha concluido la prórroga, y, de esta manera, ha ganado la Copa del Rey por cuarta vez en su historia, después de conseguirlo también en 1909, en 1987 y en 2021 (este último título, perteneciente a la temporada 2019-2020). Los de Rino Matarazzo se han hecho con la Copa ante la emoción de en torno a 30 000 aficionadas y aficionados llegados desde Gipuzkoa y toda Euskal Herria.

Ha sido una final espectacular, llena de alternativas, en la que la Real ha conseguido una victoria inolvidable. Ander Barrenetxea, a los quince segundos de juego, ha adelantado a la Real, Lookman ha empatado en el minuto diecisiete, Oyarzabal, de penalti, ha hecho el 1-2 justo antes del descanso, y Julián Álvarez, en el minuto 83, ha marcado el 2-2. En los penaltis, Unai Marrero ha detenido dos, y Carlos Soler, Luka Sucic, Aihen y, en el último, Pablo Marín, han transformado sus lanzamientos, para dar la Copa al equipo txuri-urdin.

Rino Matarazzo ha dispuesto un once en el que ha incluido a Unai Marrero en la portería, a Luka Sucic como mediapunta, con Jon Gorrotxategi en el banquillo, y, si bien había alguna duda sobre su presencia, Guedes en ataque. En el Atlético Madrid, Sorloth no ha salido como titular, y su entrenador, Diego Simeone, apenas ha variado su equipo, con respecto a los hombres que alineó el martes en la Liga de Campeones.

Así, la final ha comenzado de la mejor posible para la Real Sociedad. No se habían jugado ni los primeros quince segundos del partido, cuando Gonçalo Guedes ha recibido en la banda izquierda, ha centrado al punto de penalti, y Barrene, de cabeza, ha rematado a las mallas. El jugador donostiarra ha marcado, quizás, el gol más rápido de la historia de las finales de Copa, ante una grada, la de la Real, que ha explotado de júbilo.