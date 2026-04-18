Horrela jaso dute kopa Realeko jokalariek
Oyarzabalek jaso du Errege Kopako kopa. Ondoren, zelaira jaitsi eta taldekideekin batera altxatu eta ospatu dute Cartujako zelaian.
Jokalariek Aitor Zabaletari egindako omenaldia, “Txoria txori" abestuz
Realeko jokalariek Aitor Zabaleta 1998an Atletico Madrileko 'ultra' batek hildako realzalea omendu dute Errege Kopako ospakizunean.
Rino Matarazzo: “Harro nago, denontzat da, une oso berezia da”
EITBk Realeko entrenatzailea elkarrizketatu du, Errege Kopako finala amaituta; talde txuri-urdina txapelduna da, Cartujan Atletico Madril penalti jaurtiketetan menderatuta.
Unai Marrero: “Batzuetan ametsak egi bihurtzen dira eta nirea hau zen”
Unai Marrero Errege Kopako finaleko protagonistetako bat izan da. Atezainak “txikitako amets bat” bete duela esan digu eta hainbat gora behera medio borrokan jarraituko duela ere azpimarratu du. Gainera, esker hitzak izan ditu zale, lagun eta herriarekin.
Errege Kopako finaleko penaltiak
Realak 3-4 irabazi dio, penaltietan, Atletiko Madrili Errege Kopa bereganatuz. Laugarren Kopa da talde txuri-urdinarentzat. Hemen penaltiak.
Reala txapeldun! Finaleko golak
Realak irabazi Errege Kopa Atletico Madrili, 2-2 berdindu eta penaltietara igarota. Barrenek sartu du lehen gola, 14.segundoan. Lookmanek bigarrena, Oyarzabalek, penaltiz, hirugarrena eta Julian Alvarezek laugarrena, 2-2ra eraman duena.
Reala, Errege Kopako txapeldun!
Talde txuri-urdinak laugarren aldiz irabazi du Errege Kopa; izan ere, Sevillako Cartuja futbol zelaian jokatutako finalean, Atletico Madril menderatu du, penalti jaurtiketetan, luzapena 2-2 amaitu eta gero.
Uholde txuri-urdina, Realaren fan zonetik Cartujara
Sevillan batu diren Realeko milaka jarraitzaile kalejiran joan dira, Realeko fan zonetik Cartuja estadiora, Pellegrino Matarazzoren taldeak Kopa bereganatuko duela sinetsita.
ARGAZKI-GALERIA: Giro ezin hobea Sevillako kaleetan, marea txuri-urdinaren uholdearekin
Atletico Madrilen eta Realaren arteko Errege Kopako finalaren aurreko orduek une ahaztezinak utzi dituzte, Realeko zaleen memoria kolektiboan denbora luzez iraungo dutenak. Galeria honek Sevillako kaleak erabat bereganatu dituen marea txuri-urdin ikusgarriaren adibide gisa balio du.
Sevilla eta Gipuzkoa osoa, Realarekin!
Realzaleek txuri-urdinez jantzi dute Sevilla, fan zonea itxi egin behar dute jendez lepo dagoelako; eta Gipuzkoan ere kolore txuri-urdina nonahi ikusten da.