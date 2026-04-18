FINAL DE COPA
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Así han recibido la copa los jugadores de la Real

SEVILLA, 17/04/2026.- Los jugadores de la Real Sociedad celebran su victoria en la final de la Copa del Rey que han disputado este sábado frente al Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz.
18:00 - 20:00
Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Horrela jaso dute kopa realeko jokalariek
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KIROLAK EITB

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Oyarzabal ha recogido la copa de la Copa del Rey. Después, ha bajado al campo para levantarlo y celebrar la victoria junto a sus compañeros.

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