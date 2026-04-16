Jokin Aperribay: “Nik beti uste izaten dut Reala faborito dela, baina aurkari oso zaila izango dugu aurrean”
EITBk Realaren presidentea elkarrizketatu du, larunbatean talde txuri-urdinak jokatuko duen Errege Kopako final handiaren harira. Aperribay baikor azaldu da, eta, halaber, mezu bat luzatu die zale guztiei: “Jendeak gozatzea espero dut”.
Reala ostiralean abiatuko da Zubietatik, 14:00etan, eta igandean itzuliko da, ordu berean
Talde txuri-urdinak entrenatu ostean hartuko du Sevillarako bidea, 15:10ean dute hegaldia.
Sevillan bizi diren realzaleak pozik, flamenko txuri-urdin eta guzti
Asier Aranguren lankidea Sevillan da jada larunbateko finalaren harira. Peña Nazarenarekin, Sevillan bizi diren realzaleekin, bildu da gaur.
Donostia eta Gipuzkoa osoa, Cartujako festaren parte izateko prest
15:00etatik 01:00etara, Alderdi Eder Cartujako jai giroaren parte izango da. Donostian bi pantaila erraldoi jarriko dira partida ikusteko, Sevillarekin konektatzeko, eta ekitaldi eta ezustekoz beteriko programazioa izango da gozagai.
Jon Martin: “Final parekatua izango da, bi talde oso osoren arteko partida”
Jon Martinek “amets bat” biziko du larunbateko Errege Kopako finala jokatzean, hala azaldu du gaur emandako prentsaurrekoan. Lasartearrak badaki jokalari oso onez osatutako taldea izango duela aurkari, baina argi esan du beraiek irabaztera doazela.
Realaren 405 bazkide gehiagok izango dute aukera Kopako finalean izateko
Klub txuri-urdinak astearte gauean iragarri duenez, eta Espainiako Futbol Federazioko sarrerak saltzeko plataforma kudeatzeaz arduratzen den konpainiak egin duen prozesuaren ondorioz, 318 eserleku gehiago sortu dira Cartujako hainbat sektoretan; gainera, erosketa prozesuaren bigarren fasean 87 sarrera sobera gelditu dira.
Jon Gorrotxategi: “Harrobiko jokalari batentzat finalera iristea… ezin duzu amestu ere egin”
Jon Gorrotxategirentzat, Realeko harrobiko jokalariarentzat, bere taldearekin jokatuko duen lehen finala izango da. Txiki-txikitatik Realean hazia, bere ametsa beteko du larunbatean.
Jon Gorrotxategi eta Yangel Herrera Realarekin entrenatu dira berriz ere, eta ematen du finalean jokatzeko moduan izango direla
Realak astearte honetako entrenamenduaren bideo bat argitaratu du, eta horretan Mikel Oyarzabal ageri da, bere taldekideekin lanean.
Gipuzkoa, Koparako prest: pantaila erraldoiak eta zaleentzako guneak
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek fan zoneak antolatu dituzte, pantaila erraldoi eta guzti, Realak Atletico Madrilen aurka jokatuko duen finalaz gozatzeko.
Gonçalo Guedes : “Ibilbide ona egin dugu eta garaipenarekin amaitu behar da”
Atletico Madrilek eta Realak datorren larunbatean La Cartujan jokatuko duten Kopako finalaren atarian, Gonçalo Guedesekin egon gara. Oraingoz "oinak lurrean" dituela eta "lasai" dagoela esan digu. Baina horrek ez dio Kopa Donostiara ekartzeko gogoa kentzen, aurretik partida zaila dutela jakinda ere. (Bideoa gazteleraz)