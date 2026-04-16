Jokin Aperribay: “Para mí, el favorito siempre es la Real, pero tenemos que ser conscientes de que jugamos contra un grandísimo rival”
El presidente de la Real Sociedad, entrevistado por EITB, se muestra optimista de cara a la gran final de la Copa que juega el equipo txuri-urdin el sábado ante el Atlético Madrid. Aperribay, además, tiene un mensaje para toda la afición: “Que la gente disfrute”.
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La Real saldrá de Zubieta el viernes a las 14:00 y volverá el domingo a la misma hora
El conjunto txuri urdin pondrá rumbo a Sevilla después de entrenar para tomar el avión a las 15:10 horas.
Conocemos a la Peña Nazarena y su flamenco txuri-urdin
Asier Aranguren ya está en Sevilla con motivo de la final del sábado. Esta tarde se ha reunido con la Peña Nazarena, seguidores de la Real afincados en Sevilla.
Donostia-San Sebastián y toda Gipuzkoa se aprestan a ser una prolongación de La Cartuja
Desde las 15:00 y hasta la 01:00 horas, Alderdi Eder será una prolongación de la fan zone de La Cartuja. Se instalarán dos pantallas gigantes para poder seguir el partido.
Jon Martin: “Estoy seguro de que va a ser una final de tú a tú y que va a estar muy competida”
Jon Martin vivirá "un sueño" al disputar la final de la Copa del Rey del sábado, así lo ha explicado hoy en rueda de prensa. El de Lasarte es consciente de que se enfrentará a un equipo formado por muy buenos jugadores, pero “tendrán armas para afrontarlo”.
405 socias y socios más de la Real Sociedad podrán estar en la final de la Copa
El club txuri-urdin ha anunciado, este martes por la noche, que, como consecuencia del proceso de asignación de asientos llevado a cabo por parte de la compañía encargada de la gestión de la plataforma de venta de entradas de la RFEF, han surgido 318 localidades adicionales en diferentes sectores de La Cartuja; además, hay 87 entradas sobrantes de la segunda fase del proceso de compra.
Jon Gorrotxategi: “Para un canterano, llegar a la final supone alcanzar un sueño”
Para Jon Gorrotxategi, canterano de la Real Sociedad, será la primera final con su equipo. Parte de la Real desde muy pequeño, cumplirá su sueño el sábado.
Jon Gorrotxategi y Yangel Herrera vuelven a entrenar con la Real Sociedad, y apuntan a estar en la final
Tal y como ha mostrado la Real en un vídeo del entrenamiento de este martes, también Mikel Oyarzabal ha tomado parte con normalidad en el trabajo con sus compañeros.
Once localidades de Gipuzkoa tendrán fan zones con pantallas gigantes este sábado, para la final de la Copa
La Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos han organizado zonas de seguidoras y seguidores, con pantallas gigantes, para disfrutar con la final que va a jugar la Real Sociedad ante el Atlético Madrid.
Gonçalo Guedes: “Hemos hecho una buena trayectoria y hay que terminarla con la victoria”
A las puertas de la final de Copa que jugarán el Atlético de Madrid y la Real en La Cartuja el próximo sábado, hemos estado con Gonçalo Guedes. Nos ha contado que, por ahora, tiene “los pies en la tierra” y que está “tranquilo”. Pero eso no quita las ganas de traer la Copa a Donostia, aun sabiendo que tienen un partido difícil por delante.