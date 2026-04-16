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Jokin Aperribay: “Para mí, el favorito siempre es la Real, pero tenemos que ser conscientes de que jugamos contra un grandísimo rival”

Jokin Aperribay (Real Sociedad)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jokin Aperribay: “Nik beti uste dut Reala faborito dela, baina jakin behar dugu aurkari oso zaila izango dugula aurrean”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El presidente de la Real Sociedad, entrevistado por EITB, se muestra optimista de cara a la gran final de la Copa que juega el equipo txuri-urdin el sábado ante el Atlético Madrid. Aperribay, además, tiene un mensaje para toda la afición: “Que la gente disfrute”.

Fútbol Jokin Aperribay Copa del Rey Real Sociedad

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