Realak Europarako postua sendotu du Levanteren aurka 2-0 irabazita
Jon Martinek markagailua ireki du, eta Brais Mendezek partida erabakita utzi du, Alex Remirok atea hutsean mantendu duen bitartean.
Realak 2-0 gainditu du Levante Anoetan, EA Sports Ligako 30. jardunaldiko partidan, eta Europarako lehiari eutsi dio horrela. Jon Martinek markagailua ireki, eta Brais Mendezek partida erabakita utzi du azken minutuetan, Alex Remirok atea hutsean mantendu duen bitartean, hainbat geldiketa erabakigarri eginda.
Reala oso nagusi izan da Levanteren aurka lehen zatian, hasieratik aukera ugari sortu baititu. Mikel Oyarzabal izan da jokalaririk nabarmenena, eta abagune arriskutsu asko izan ditu; horien artean, Mathew Ryan atezainak gelditutako jaurtiketa indartsu bat eta zutoina jo duen beste bat.
Talde txuri-urdinak etengabeko presioa egin du, eta Gonçalo Guedes ere oso aktibo aritu da erasoan, hainbat aukera sortuz, nahiz eta ez duen golik egin. Realaren nagusitasuna argia izan da, hegaletatik eta erdialdetik etengabe arriskua sortuz, eta Levantek zailtasun handiak izan ditu bere zelaitik ateratzeko.
Gola 29. minutuan iritsi da: Jon Martinek korner batean baliatu du aukera, Ryanen irteera txarra aprobetxatuz.
Matarazzoren taldea nagusi izan arren, Levantek bere aukerarik argiena izan du handik gutxira, baina Alex Remirok geldiketa bikaina egin du berdinketa saihesteko. Hala ere, Pellegrino Matarazzoren taldeak ez du etsi, eta Jon Martinek eta Gonçalo Guedesek abantaila bikoiztu ahal izan dute.
Bigarren zatia hasi eta berehala, etxeko taldeak abagune bikaina izan du Oyarzabalek Guedesi emandako pasearen ostean, baina Ryan azkar atera da eta gola eragotzi du. Handik gutxira, Levanteko atezainak distira egin du berriro, Solerren gol olinpikoa gelditu eta horren jaurtiketa indartsua desbideratu baitu. Talde txuri-urdinak erasoan jarraitu du, eta Sucicek ia gola sartu du, baina bere jaurtiketak langa jo du, Ryan gainditu ostean.
61. minutuan, Barrenetxea lesionatu ondoren, Realak aldaketak egin ditu: Pablo Marin eta Brais Mendez sartu dira Barrenetxea eta Sucicen ordez. Valentziako taldeak presioa handitu, eta arriskua sortu du hainbat jokalditan.
Realak ere abagune argiak izan ditu, hala nola Oyarzabalen burukada bat, Pablo Marinek ezin izan duena errematatu, eta Guedesek langara egindako jaurtiketa indartsu bat 75. minutuan. Levantek, berriz, Romeroren gol aukera batekin erantzun du, baina Rermirok ezerezean utzi du.
Azkenean, 82. minutuan, Brais Mendezek gol erabakigarria sartu du, hegaletik egindako jokaldi on bat bikain burututa.
