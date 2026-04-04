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La Real Sociedad consolida su plaza europea con un sólido 2-0 ante el Levante

Jon Martín ha abierto el marcador y Brais Méndez ha sentenciado al final, mientras Álex Remiro ha mantenido la portería a cero con varias intervenciones decisivas.
SAN SEBASTIÁN, 04/04/2026.- El futbolista de la Real Sociedad Jon Martín (c, arriba) bate la portería de Matthew Ryan (d), para marcar el 1-0 al Levante UD durante el partido de LaLiga EA Sports disputado este sábado en el Estadio de Anoeta de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
Real Sociedad vs. Levante
Euskaraz irakurri: Realak Europako postua sendotu du Levanteren aurka 2-0 irabazita
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad se ha impuesto 2‑0 al Levante en Anoeta, en el partido de la 30ª jornada de LaLiga EA Sports, reforzando su aspiración europea. Jon Martín ha abierto el marcador y Brais Méndez ha sentenciado al final, mientras Álex Remiro ha mantenido la portería a cero con varias intervenciones decisivas. 

 

El equipo txuri-urdin ha firmado una primera parte muy dominante frente al Levante, generando numerosas ocasiones desde los primeros minutos. Mikel Oyarzabal ha sido el gran protagonista del inicio, con varias llegadas peligrosas, incluido un potente disparo que ha obligado a lucirse a Mathew Ryan y otro intento que se ha estrellado en el poste.

El conjunto txuri-urdin ha mantenido una presión constante, con Gonçalo Guedes muy activo en ataque y participando en varias jugadas claras, aunque sin acierto en la definición. La superioridad local ha sido evidente, acumulando llegadas por bandas y generando peligro continuo ante un Levante que apenas lograba salir de su campo.

El gol ha llegado en el minuto 29, cuando Jon Martín ha aprovechado un córner mal defendido por el Levante para marcar a placer tras una mala salida de Ryan. 

Pese al dominio del equipo de Matarazzo, el Levante ha tenido su ocasión más clara poco después, pero ha aparecido Álex Remiro con una gran intervención para evitar el empate. Eso sí, los de Pellegrino Matarazzo, con tarjeta el de New Jersey por una protesta, no han echado el freno y tanto Jon Martín como Gonçalo Guedes han podido doblar la ventaja.

El marcador se ha quedado corto para lo visto sobre el terreno de juego, con una Real Sociedad muy superior en juego, ritmo y ocasiones durante toda la primera mitad. 

Nada más empezar la segunda parte, el equipo local ha creado una gran ocasión tras un pase de Oyarzabal a Guedes, pero Ryan ha salido rápido y ha evitado el gol. Poco después, el portero ha vuelto a brillar al detener un gol olímpico de Soler y desviar un potente disparo suyo. El equipo txuri-urdin ha insistido y Sucic casi ha marcado, pero su tiro, superando a Ryan, se ha estrellado en el larguero.

Tras la lesión de Barrenetxea en el 61, la Real Sociedad ha realizado cambios: Han entrado Pablo Marín y Brais Méndez por Barrenetxea y Sucic. El conjunto granotas ha aumentado la presión y ha generado peligro, destacando un córner que casi ha acabado en gol olímpico y varias acciones a balón parado.

La Real también ha tenido ocasiones claras, como un cabezazo de Oyarzabal que no ha podido rematar Pablo Marín y un potente disparo al larguero de Guedes en el 75. El Levante ha respondido con una oportunidad de Romero, bien resuelta por Remiro.

Finalmente, en el 82, Brais Méndez ha marcado el gol decisivo tras una buena jugada por banda y asistencia de Pablo Marín.

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