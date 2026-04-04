La Real Sociedad consolida su plaza europea con un sólido 2-0 ante el Levante

Pese al dominio del equipo de Matarazzo, el Levante ha tenido su ocasión más clara poco después, pero ha aparecido Álex Remiro con una gran intervención para evitar el empate. Eso sí, los de Pellegrino Matarazzo, con tarjeta el de New Jersey por una protesta, no han echado el freno y tanto Jon Martín como Gonçalo Guedes han podido doblar la ventaja.

El marcador se ha quedado corto para lo visto sobre el terreno de juego, con una Real Sociedad muy superior en juego, ritmo y ocasiones durante toda la primera mitad.

Nada más empezar la segunda parte, el equipo local ha creado una gran ocasión tras un pase de Oyarzabal a Guedes, pero Ryan ha salido rápido y ha evitado el gol. Poco después, el portero ha vuelto a brillar al detener un gol olímpico de Soler y desviar un potente disparo suyo. El equipo txuri-urdin ha insistido y Sucic casi ha marcado, pero su tiro, superando a Ryan, se ha estrellado en el larguero.

Tras la lesión de Barrenetxea en el 61, la Real Sociedad ha realizado cambios: Han entrado Pablo Marín y Brais Méndez por Barrenetxea y Sucic. El conjunto granotas ha aumentado la presión y ha generado peligro, destacando un córner que casi ha acabado en gol olímpico y varias acciones a balón parado.

La Real también ha tenido ocasiones claras, como un cabezazo de Oyarzabal que no ha podido rematar Pablo Marín y un potente disparo al larguero de Guedes en el 75. El Levante ha respondido con una oportunidad de Romero, bien resuelta por Remiro.

Finalmente, en el 82, Brais Méndez ha marcado el gol decisivo tras una buena jugada por banda y asistencia de Pablo Marín.