EITBk Errege Kopan egingo duen jarraipena aurkeztu du Anoetan
Astearte honetan, martxoaren 31n, aurkeztu da EITBk Errege Kopan egingo duen jarraipen zabala, Donostiako Anoeta estadioan egindako ekitaldian. 30 profesionalek Sevillara bidaiatuko dute ETBn, ETB ON plataforman, kirolakeitb.eus webgunean, Euskadi Irratian eta Radio Euskadin askotariko edukiak eskaintzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Kopako finaleko emozio guztia gerturatuko digu EITBk: Atletico Madril-Reala partida zuzenean eman eta programazio zabala izango du
Sevillako Cartujan jokatuko den norgehiagoka zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, ETB ON plataforman eta kirolakeitb.eus atarian, baita Euskadi Irratian eta Radio Euskadin ere. Koparen bila lelopean, EITBk programazio eskaintza berezia prestatu du apirilaren 18ko finalera begira.
Realzaleek Alderdi Ederreko pantaila handi-handian ikusi ahalko dute Errege Kopako finala
Donostiako Udalak eta talde txuri-urdinak jarriko dute pantailatzarra. Koparen finala apirilaren 18an, larunbatean, 21:00etan izanen da, eta Realak titulua bilatuko du Atletico Madrilen aurka, 1987ko finalean garaitu zuena.
Almeria Sanse baino askoz gehiago izan da (5-1)
Hiru gol jaso ondoren, Carreraren golak itxaropena eman die txuri-urdinei, baina aurkariak hobeto kudeatu du bigarren zatia.
Realak puntu bat atera du Logroñoren aurka (1-1)
Realak 1-1 egin du Logroñoren aurka F Moeve Ligako 24. jardunaldian. Errioxako taldeak sartu ditu bi golak Zubietan jokatutako partidan: Rebecak bere atean eta Asenjok azken minutuetan.
Unai Emery eta Hondarribia A. E. lankidetzan arituko dira
Unai Emeryren eta Hondarribia arraun elkartearen arteko lankidetza hitzarmena aurkeztu da. Lortutako akordioa hasiera batean hiru urterako da, baina urte askoz gehiago jarraitzeko asmoz sortu da. Aston Villako entrenatzailea, arrantzalea txikitatik, zoriontsu agertu da.
Intza Egiguren: “Erregulartasuna denboraldi amaierara arte mantentzea espero dugu"
Halaber, goi postuetan lehiatzen jarraitzeko “denboraldia amaitu arte erregulartasuna mantendu” nahi dutela azpimarratu du.
Imanol Agirretxe: “Aurrekoan, finala gure zaleen aurrean jokatzeko arantza geratu zitzaigun"
Aurten, berriz, realzaleek bertatik bertara ikusi ahal izango dute Atletico Madrilen aurkako finala, apirilaren 18an, Cartujako zelaian. Garaipena lortuz gero ere, ospakizunek bestelako zapore bat izango dute, bai Sevillan, bai Donostian.
Kopako finalerako sarrerak erosterakoan izan daitezkeen zalantzak eta erantzunak
Realak sarreren erosketari buruzko informazio guztia argitaratu du, sarrerak esleitzeko eta erosteko prozesuaren deskribapen osoa eginez.
Realak 250 sarrera gehiago iragarri ditu bere bazkideentzat, Errege Kopako finalean
Talde txuri-urdinak jakinarazi duen bezala, “sarrera gehigarri hauek zozketan zorterik izan ez zutenei esleituko zaizkie, ezarritako ordena jarraituz, 3.768 zenbakitik 3.872raino”.