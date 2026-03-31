EITB presenta en Anoeta el seguimiento que va a realizar en la Copa del Rey
Este martes, 31 de marzo, se ha presentado el amplio despliegue que realizará EITB en la Copa del Rey. 30 profesionales viajarán a Sevilla para ofrecer diversos contenidos en ETB, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi.
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Toda la emoción de la final copera con la retransmisión en directo del partido Atlético de Madrid-Real Sociedad y programación especial en todos los medios de EITB
El encuentro que se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla se podrá seguir en directo en ETB1, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi. EITB ha preparado una programación especial bajo el lema Koparen bila, con programas y contenidos especiales en televisión, radio y digital.
La afición de la Real Sociedad podrá ver la final de la Copa del Rey en una pantalla gigante en Alderdi Eder
La instalará el Ayuntamiento de San Sebastián, de la mano del club txuri-urdin. La gran final de la Copa será el sábado 18 de abril, a las 21:00 horas, y la Real buscará el título ante el Atlético Madrid, al que derrotó en la final de 1987.
El Almería ha sido muy superior al Sanse (5-1)
Tras recibir tres goles en contra, el gol de Carrera ha dado esperanzas a los txuri-urdin, pero han sido superados por el rival.
La Real saca un punto ante el Logroño (1-1)
La Real Sociedad ha empatado a uno ante el Logroño en la jornada 24 de la Liga F Moeve. El equipo riojano ha marcado los dos goles en el partido disputado en Zubieta, Rebeca en propia puerta y Asenjo en los últimos minutos.
Intza Egiguren: “Esperamos mantener la regularidad hasta final de temporada"
A pesar de la diferencia en la clasificación, Intza Egiguren ha insistido en que el equipo no puede relajarse y que el objetivo es “mantener la regularidad hasta el final de la temporada” para seguir compitiendo por los puestos altos del campeonato.
Imanol Agirretxe: “De la final anterior se nos quedó clavada la espina de no haber podido jugarla ante nuestra afición"
En aquella ocasión, y condicionados por la pandemia, ambos conjuntos tuvieron que disputar el partido con las gradas vacías, y aquel contexto condicionó también las celebraciones posteriores a la victoria. Este año, sin embargo, los aficionados del equipo txuri-urdin podrán seguir in situ la final del 18 de abril ante el Atlético de Madrid.
Dudas y respuestas sobre la compra de entradas para la final de Copa
La Real Sociedad ha publicado toda la información sobre la compra de entradas con una descripción detallada del proceso de adjudicación y compra de entradas.
La Real Sociedad anuncia 250 entradas más para sus socias y socios, en la final de la Copa del Rey
Tal y como ha explicado el club txuri-urdin, “estas entradas adicionales se adjudicarán entre quienes no resultaron agraciados en el sorteo, siguiendo el orden establecido, desde el número de solicitud 3768 hasta el 3873.
Sergio Gómez, sobre la final de Copa: “Tenemos que hacer un buen comienzo; ojalá podamos celebrar con toda la afición"
El jugador de la Real Sergio Gómez ha pasado por los micrófonos de Radio Euskadi, donde ha hablado sobre el equipo, Europa, y la final de Copa.