COPA DEL REY
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EITB presenta en Anoeta el seguimiento que va a realizar en la Copa del Rey

18:00 - 20:00
La presentación se ha llevado a cabo este martes, en Anoeta. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: EITBk Errege Kopan egingo duen jarraipena aurkeztu du Anoetan
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EITB

Última actualización

Este martes, 31 de marzo, se ha presentado el amplio despliegue que realizará EITB en la Copa del Rey. 30 profesionales viajarán a Sevilla para ofrecer diversos contenidos en ETB, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi.

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El encuentro que se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla se podrá seguir en directo en ETB1, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi. EITB ha preparado una programación especial bajo el lema Koparen bila, con programas y contenidos especiales en televisión, radio y digital.
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En aquella ocasión, y condicionados por la pandemia, ambos conjuntos tuvieron que disputar el partido con las gradas vacías, y aquel contexto condicionó también las celebraciones posteriores a la victoria. Este año, sin embargo, los aficionados del equipo txuri-urdin podrán seguir in situ la final del 18 de abril ante el Atlético de Madrid.

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