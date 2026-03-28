Imanol Agirretxe: “Aurrekoan, finala gure zaleen aurrean jokatzeko arantza geratu zitzaigun"
Realeko jokalari ohiak duela 5 urte txuri-urdinek Athletici irabazitako finalarekin alderatu du aurtengo finalak sortutako ilusio berezia. Aurrekoan, pandemiak behartuta, zale barik jokatu zuten finala, eta pandemiak erabat baldintzatu zituen ospakizunak.
Aurten, berriz, realzaleek bertatik bertara ikusi ahal izango dute Atletico Madrilen aurkako finala, apirilaren 18an, Cartujako zelaian. Garaipena lortuz gero ere, ospakizunek bestelako zapore bat izango dute, bai Sevillan, bai Donostian.
Unai Emery eta Hondarribia A. E. lankidetzan arituko dira
Unai Emeryren eta Hondarribia arraun elkartearen arteko lankidetza hitzarmena aurkeztu da. Lortutako akordioa hasiera batean hiru urterako da, baina urte askoz gehiago jarraitzeko asmoz sortu da. Aston Villako entrenatzailea, arrantzalea txikitatik, zoriontsu agertu da.
Intza Egiguren: "Erregulartasuna denboraldi amaierara arte mantentzea espero dugu"
Realak sailkapenaren behealdean dagoen Dux Logroño hartuko du, igandean, Zubietan. Sailkapeneko aldea ikusita ere, Itziar Egigurenek taldea ezin dela erlaxatu nabarmendu du. Halaber, goi postuetan lehiatzen jarraitzeko “denboraldia amaitu arte erregulartasuna mantendu” nahi dutela azpimarratu du.
Kopako finalerako sarrerak erosterakoan izan daitezkeen zalantzak eta erantzunak
Realak sarreren erosketari buruzko informazio guztia argitaratu du, sarrerak esleitzeko eta erosteko prozesuaren deskribapen osoa eginez.
Realak 250 sarrera gehiago iragarri ditu bere bazkideentzat, Errege Kopako finalean
Talde txuri-urdinak jakinarazi duen bezala, “sarrera gehigarri hauek zozketan zorterik izan ez zutenei esleituko zaizkie, ezarritako ordena jarraituz, 3.768 zenbakitik 3.872raino”.
Sergio Gómez, finalari buruz: “Hasiera ona egin behar dugu; zale guztiekin ospatu ahal izatea espero dut"
Sergio Gomez Realeko jokalaria elkarrizketatu dute Radio Euskadin. Taldearen inguruan hitz egin du berta, baita Europa eta Kopako finalaren inguruan ere. (Bideoa Gazteleraz)
Take Kubo Realarekin dabil entrenatzen ostera ere
Kubo talde txuri-urdinarekin entrenatu da astelehen honetan, eta prest egongo da Levanteren aurkako partidarako.
Bi gol goiztiarrek aukerarik gabe utzi dute Sanse Granadaren aurka (0-2)
Andaluziarrek lehen bost minutuetan egindako bi gol goiztiarrak baliatu dituzte aurretik jartzeko, eta txuri-urdinek, erreakzionatu arren, ez dituzte izandako abaguneak aprobetxatu.
Zubeldia zalantza da Kopako finalerako, ezkerreko bizeps femoraleko lesioa dela eta
Erdiko atzelariak aldaketa eskatu behar izan zuen ostiralean Vila-realen aurka jokatutako partidan, eta larunbat honetan erresonantzia egin diote lesioaren nondik norakoak zehaztu ahal izateko.
Reala garaipenaren bidera itzuli da, Ligako azkenari irabazita (0-1)
Realak 0-1 irabazi dio Levanteri etxetik kanpo, Cahynovak sartutako golari esker, eta Ligako sailkapenean hirugarren tokian sendo jarraitzen du.