Errege Kopako finala
Imanol Agirretxe: “Aurrekoan, finala gure zaleen aurrean jokatzeko arantza geratu zitzaigun"

Imanol Agirretxe Realeko jokalari ohia
Imanol Agirretxe, Realeko jokalari ohia.

Realeko jokalari ohiak duela 5 urte txuri-urdinek Athletici irabazitako finalarekin alderatu du aurtengo finalak sortutako ilusio berezia. Aurrekoan, pandemiak behartuta, zale barik jokatu zuten finala, eta pandemiak erabat baldintzatu zituen ospakizunak. 

Aurten, berriz, realzaleek bertatik bertara ikusi ahal izango dute Atletico Madrilen aurkako finala, apirilaren 18an, Cartujako zelaian. Garaipena lortuz gero ere, ospakizunek bestelako zapore bat izango dute, bai Sevillan, bai Donostian. 

Futbola Real Sociedad Errege Kopa

