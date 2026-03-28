Final de la Copa del Rey
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Imanol Agirretxe: “De la final anterior se nos quedó clavada la espina de no haber podido jugarla ante nuestra afición"

Imanol Agirretxe Realeko jokalari ohia
18:00 - 20:00

Imanol Agirretxe, exjugador de la Real Sociedad. Imagen: EiTB Media.

Euskaraz irakurri: Imanol Agirretxe: "Aurrekoan, finala gure zaleen aurrean jokatzeko arantza geratu zitzaigun"
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EITB

Última actualización

El exjugador de la Real Sociedad ha subrayado la especial ilusión generada por la final copera que los donostiarras disputarán en abril, y lo ha hecho comparándola con la que ganaron hace cinco años al Athletic.

En aquella ocasión, y condicionados por la pandemia, ambos conjuntos tuvieron que disputar el partido con las gradas vacías, y aquel contexto condicionó también las celebraciones posteriores a la victoria.

Este año, sin embargo, los aficionados del equipo txuri-urdin podrán seguir in situ la final del 18 de abril ante el Atlético de Madrid.

Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

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