Realak galdu egin du Vila-realen aurka, ahazteko moduko lehen zatia jokatuta (3-1)

Matarazzoren taldeak hiru gol hartu ditu lehen 22 minutuetan. Bigarren zatian hobeto aritu dira, baina Vila-real donostiarrak baino askoz gehiago izan da.

VILLARREAL (CASTELLÓN), 20/03/2026.- Los jugadores del Villarreal celebran el segundo gol ante la Real, durante el partido de LaLiga de fútbol que Villarreal CF y Real Sociedad disputan este viernes en el estadio de La Cerámica. EFE/Andreu Dalmau
Remirok etsi egin du Vila-realen goletako bat jaso ondoren. Argazkia: Efe.
L. E. A. | EITB

Reala galtzaile atera da La Ceramica futbol zelaitik, Vila-realen aurka ea Sports Ligako 29. jardunaldian jokatutako partidan. Gerard Morenok, Mikautadzek eta Pepek egin dituzte Marcelinoren taldearen golak lehen zatian, eta Sucicek donostiarrena, bigarrenaren hasieran. 

Marcelinoren taldeak aurrea hartu du markagailuan 6. minutuan, Gerard Morenok korner batean egindako golari esker. Morenok Realari bere ibilbide osoan egiten dion bederatzigarren gola da. Donostiarrek ez dute jokaldia ondo defendatu eta kornerra ere Remiroren huts baten ondorioz iritsi da. 

12. minutuan, donostiarrek penaltia eskatu dute Braisen erdiraketa Vila-realeko jokalari batek eskuarekin aldendu duela adierazita, baina epaileak ez du arauz kanpoko ezer ikusi.

Eta jarraian, etxeko taldeak kontraerasoa egin du eta Mikautadzek 2 eta Oekoa igo du markagailura, Morenok errematean huts egin ostean. 

22. minutuan aukera bikoitza izan dute etxekoek, baina Moleirok eta Mikautadzek ez dute baloia ate barruan sartzen asmatu. Jokaldi hori hirugarren golaren atarikoa izan da. Vila-realek kontraeraso berri bat egin du eta gola Pepek sartu du. 

Donostiarren aldetik, Solerrek egin du atera lehen jaurtiketa, 28. minutuan, baina Luiz Juniorrek ondo harrapatu du baloia.

43. minutuan, Peperen jaurtiketa sendoak langan jo du, eta ondorengo kontraerasoan Oyarzabalek aukera izan du baina Realeko jokalaria oso nekatuta iritsi da Vila-realen areara eta etxekoen atezainak erantzun ona eman dio bere jaurtiketari.

Bigarren zatian Matarazzok Sucic zelairatu du Gorrotxategiren ordez eta kroaziarrak gola egin du, markagailuan 3 eta 1ekoa jartzeko.  

52. minutuan, Igor Zubeldiak zelaia utzi du min-hartuta, eta bere ordez Caleta-Car atera da.

Donostiarrek hobera egin dute bigarren zatian, baina aurkariek ondo kontrolatuta izan dute neurketa.

73. minutuan beste aukera bat izan du Vila-realek. Mikautadze bakar-bakarrik geratu da Remiroren aurrean, baina bere jaurtiketak zutoina jo du. 

Azken minutuetan bi taldeek izan dituzte gola sartzeko abaguneak, Realak Vila-realek baino gehiago, baina markagailua ez da mugitu. Hiru puntuak Marcelinoren taldearen etxean geratu dira.

Futbola Real Sociedad Mikel Oyarzabal EA Sports Liga Golak

