La Real cae ante el Villarreal víctima de una primera parte para olvidar (3-1)

Los donostiarras han disparado entre los tres palos por primera vez en el minuto 28, con un envío raso y centrado de Soler que Luiz Junior ha atrapado sin problemas.

En el 43, Pépé ha estrellado su disparo en el larguero y acto seguido, ocasión para Oyarzabal a la contra, pero el donostiarra ha llegado fundido al área local y su disparo ha sido rechazado por el guardameta de Villarreal.

Nada más comenzar la segunda mitad ha llegado el gol txuri-urdin, lo ha marcado Sucic que acababa de salir al campo en sustitución de Jon Gorrotxategi.