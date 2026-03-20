La Real cae ante el Villarreal víctima de una primera parte para olvidar (3-1)
Los de Matarazzo han encajado tres goles en 22 minutos y, pese a que han mejorado tras el descanso, han sido muy inferiores al equipo entrenado por Marcelino.
Mal partido de la Real Sociedad en el Estadio de La Cerámica, en el encuentro correspondiente a la 29ª jornada de LaLiga EA Sports. Gerard Moreno, Mikautadze y Pépé han marcado para el equipo local, mientras que el gol de los donostiarras ha sido obra de Sucic al comienzo de la segunda parte.
El equipo de Marcelino se ha adelantado en el minuto 6 con un gol de Gerard Moreno, el noveno que le marca a la Real, a la salida de un córner. Los donostiarras no han estado acertados en la defensa de ese saque de esquina que ha llegado, precisamente, fruto de una mala salida de Remiro.
En el 12, jugada polémica por un posible penalti en el área del Villarreal tras impactar un centro de Brais en el brazo de un jugador local, pero el árbitro no ha visto nada ilegal.
El 2-0 ha llegado en el minuto 15, en una contra del submarino amarillo que ha culminado Mikautadze tras el remate fallido de Gerard Moreno.
En el 22, nueva contra del equipo de Marcelino pero Mikautadze y Moleiro no han acertado a enviar el balón entre los tres palos. Ha sido el preludio del tercero de los locales, en contra que ha terminado con un gol firmado por Pépé.
Los donostiarras han disparado entre los tres palos por primera vez en el minuto 28, con un envío raso y centrado de Soler que Luiz Junior ha atrapado sin problemas.
En el 43, Pépé ha estrellado su disparo en el larguero y acto seguido, ocasión para Oyarzabal a la contra, pero el donostiarra ha llegado fundido al área local y su disparo ha sido rechazado por el guardameta de Villarreal.
Nada más comenzar la segunda mitad ha llegado el gol txuri-urdin, lo ha marcado Sucic que acababa de salir al campo en sustitución de Jon Gorrotxategi.
En el 52, Igor Zubeldia se ha retirado lesionado y ha sido sustituido por Caleta-Car.
Los donostiarras han mejorado en esta segunda parte, pero su rival ha tenido bien controlado el partido.
En el 73, nueva ocasión para los locales con un disparo de Mikautadze que, solo ante Remiro, se ha estrellado en el poste.
En los últimos minutos ambos equipos han gozado de ocasiones para marcar, más la Real que el Villarreal, pero el marcador no se ha movido. Los tres puntos se han quedado en casa de los de Marcelino.
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