Pablo Marinek, finalari buruz: "Umetan aurrean nuena bizitzeko ametsa bete dut"

Pablo Marin, Realeko jokalariaren adierazpenak.
18:00 - 20:00
Pablo Marin, Realeko jokalaria, ostegun honetako prentsaurrekoan. Irudia: EITB Media
EITB

Azken eguneratzea

Pablo Marin Realeko jokalariak apirilaren 18ko Kopako finalari buruz hitz egin du hedabideen aurrean. Igande honetako Osasunaren aurkako ligako partidaz ere hitz egin du.

Real Sociedad

