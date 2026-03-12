Rueda de prensa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Pablo Marín, sobre la final: "Ese niño que soñaba con poder vivir lo que tenía delante lo ha cumplido"

Pablo Marin, Realeko jokalariaren adierazpenak.
18:00 - 20:00
Pablo Marín, jugador de la Real Sociedad, en la rueda de prensa de este jueves. Imagen: EITB Media
Euskaraz irakurri: Pablo Marinek, finalari buruz: "Aurrean zuena bizi ahal izatea amesten zuen haur horrek bete egin du"
author image

EITB

Última actualización

El jugador de la Real Sociedad, Pablo Marín, ha hablado ante los medios sobre la final de Copa del 18 de abril, y también ha comentado cómo afrontan el partido de liga ante el Osasuna de este domingo.

Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X