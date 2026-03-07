EA Sports Liga
Realak ezin izan du berdindu Atleticoren jokoa (3-2)

Bi aldiz berdindu dute markagailua, Solerren eta Oyarzabalen golekin, baina Ivan Gonzalezek azken minutuetan sartutako golak punturik gabe utzi ditu txuri-urdinak.

MADRID, 07/03/2026.- El delantero del Atlético Nico González celebra el gol conseguido ante la Real Sociedad durante el partido de la jornada 27 de Liga que disputan este sábado Atlético de Madrid y Real Sociedad en el estadio Metropolitano de Madrid. EFE/Mariscal
Nico Gonzalezek bi gol sartu ditu. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Realak 3-2 galdu du Atletico Madrilen aurka larunbat honetan Metropolitano zelaian jokatu den EA Sports Ligako 27. jardunaldiko partidan. Bi aldiz berdindu dute markagailua, Solerren eta Oyarzabalen golekin, Ivan Gonzalezek azken minutuetan sartutako golak punturik gabe utzi ditu txuri-urdinak.

Kopako finala izango denaren probako partidan, Atleticok hasiera indartsua izan du, eta denbora gutxian markagailua ireki du. 5. minutuan, Sorloth txuri-urdin ohiak erdiraketa on bat jaso du eta boleaz sarera bidali du baloia (1-0).

Hala ere, Realak jarraian erantzun du eta 4 minutura berdinketa lortu du. Sucicek pase bikaina eman dio Solerri eta hark ezkerkada indartsu batekin eskuadratik sartu du gola (1-1).

Ondorengo minutuetan etxeko taldeak berriz hartu du agintea, eta zenbait hurbilketa arriskutsu izan ditu, Sorloth eta Giuliano txuri-urdinei arazo gehien sortu dizkien jokalariak izan direlarik. Erasoko jokaldietako batean, talde madrildarrak penaltia eskatu du Giuliano area barruan lurrera joan denean, baina epaileak ez du ezer adierazi.

Lehen zatiko azken aukera euskal taldearena izan da, Sucicen urruneko jaurtiketa batekin.

Bigarren zatia ere Atleticoren agintearekin hasi da, eta Matarazzok lehen aldaketak egin ditu, Oyarzabal, Guedes eta Zakharian zelairatuz. Talde madrildarrak ere berdina egin du, eta aldaketek emaitzak eman diote.

Griezmann area barruraino sartu da eta atzerako pase bikaina eman dio Nico Gonzalezi, zelairatu berria, berriz aurretik jartzeko (2-1).

Baina, berriz ere, gutxi iraun die pozak, hurrengo minutuan Oyarzabal kapitainak berriz jarri baitu berdinketa markagailuan ezkerkada batekin (2-2).

Remiroren geldiketak ezinbestekoak izan dira bere taldea sendo mantentzeko, baina, lehen jaurtiketa gelditu badu ere, ez da heldu Nico Gonzalezen burukada gelditzera (3-2). Gol horrekinlorti ditu Atleticok hiru puntuak eta Realak Kopako finalean izango du errebantxa hartzeko aukera.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga Golak

