La Real Sociedad no ha podido igualar el juego del Atlético (3-2)
Han empatado el marcador en dos ocasiones, con goles de Soler y Oyarzabal, pero un gol de Iván González en los minutos finales ha dejado sin puntos a los txuri-urdin.
La Real Sociedad ha perdido 3-2 ante el Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la 27ª jornada de LaLiga EA Sports disputado este sábado en el Metropolitano. Han igualado el marcador en dos ocasiones, con goles de Soler y Oyarzabal, pero un gol de Iván González en los últimos minutos que ha dejado sin puntos a los txuri-urdin.
En el partido de prueba de lo que será la final de Copa, el Atlético ha tenido un inicio potente con el que ha abierto el marcador en poco tiempo. En el minuto 5, el ex txuri-urdin Sorloth ha recibido un buen centro y ha mandado de volea a la red el balón (1-0).
Sin embargo, la Real ha respondido de inmediato y a los 4 minutos ha empatado con un gran pase de Sucic a Soler, quien ha marcado por la escuadra con un potente zurdazo (1-1).
En los minutos posteriores el equipo local ha vuelto a tomar el mando con varias aproximaciones peligrosas, siendo Sorloth y Giuliano los jugadores que más problemas ha creado. En una de las jugadas de ataque, el conjunto madrileño ha pedido penalti cuando Giuliano se ha ido al suelo dentro del área, pero el árbitro no ha señalado nada.
La última ocasión de la primera parte ha sido del equipo vasco, con un disparo lejano de Sucic.
La segunda parte también ha comenzado con el mando del Atlético, en el que Matarazzo ha realizado los primeros cambios, dando entrada a Oyarzabal, Guedes y Zakharian, mientras que el conjunto madrileño ha hecho lo mismo y los cambios le han dado resultados.
Griezmann ha entrado al área y ha dado un gran pase atrás a Nico González, recién entrado en el campo, para ponerse de nuevo por delante (2-1) .
Pero, de nuevo, poco les ha durado la alegría, ya que al minuto siguiente el capitán Oyarzabal ha vuelto a poner el empate en el marcador con un zurdazo (2-2).
Las paradas de Remiro han sido claves para mantener firme a su equipo, pero, aunque ha parado el primer disparo, no ha llegado a parar el cabezazo de Nico González (3-2). Así, el Atlético se ha llevado los tres puntos, mientras que la Real podrá tomar la revancha en la final de la Copa.
