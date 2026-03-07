La Real Sociedad no ha podido igualar el juego del Atlético (3-2)

En los minutos posteriores el equipo local ha vuelto a tomar el mando con varias aproximaciones peligrosas, siendo Sorloth y Giuliano los jugadores que más problemas ha creado. En una de las jugadas de ataque, el conjunto madrileño ha pedido penalti cuando Giuliano se ha ido al suelo dentro del área, pero el árbitro no ha señalado nada.

La última ocasión de la primera parte ha sido del equipo vasco, con un disparo lejano de Sucic.

La segunda parte también ha comenzado con el mando del Atlético, en el que Matarazzo ha realizado los primeros cambios, dando entrada a Oyarzabal, Guedes y Zakharian, mientras que el conjunto madrileño ha hecho lo mismo y los cambios le han dado resultados.

Griezmann ha entrado al área y ha dado un gran pase atrás a Nico González, recién entrado en el campo, para ponerse de nuevo por delante (2-1) .