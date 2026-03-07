F MOEVE LIGA
Arturo Ruiz: "Errendimenduak ematen dio sendotasuna proiektu bati"

18:00 - 20:00
Arturo Ruiz. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

F Moeve Liga datorren astean itzuliko da, eta Realak txapelketari ekingo dio berriro, Txapeldunen Ligako postuetan jarraitzeko helburuarekin. Arturo Ruizek zuzendutako taldea denboraldi bikaina egiten ari da.

Zubieta Real Sociedad Emakume kirolariak Moeve F Liga

