Arturo Ruiz: "El rendimiento es lo que da consistencia a un proyecto"
La Liga F Moeve volverá la próxima semana, y la Real Sociedad retomará la competición con el objetivo de seguir en puestos de Liga de Campeones. El equipo de Arturo Ruiz está realizando una temporada extraordinaria.
