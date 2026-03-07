LIGA F MOEVE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Arturo Ruiz: "El rendimiento es lo que da consistencia a un proyecto"

18:00 - 20:00
Arturo Ruiz. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Arturo Ruiz: "Errendimenduak ematen dio sendotasuna proiektu bati"
author image

EITB

Última actualización

La Liga F Moeve volverá la próxima semana, y la Real Sociedad retomará la competición con el objetivo de seguir en puestos de Liga de Campeones. El equipo de Arturo Ruiz está realizando una temporada extraordinaria.

Zubieta Real Sociedad Mujeres deportistas Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X