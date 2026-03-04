Copa del Rey
Rino Matarazzo: "Estoy muy contento, es muy especial; hemos concedido muy pocas ocasiones de gol"

Euskaraz irakurri: Rino Matarazzo: "Oso pozik nago, oso berezia da; gol aukera oso gutxi egin ahal izan dizkigute”
J. E. R. | EITB

El entrenador de la Real Sociedad ha destacado cómo ha jugado su equipo en el primer tiempo del partido de vuelta ante el Athletic, y también ha subrayado que, nuevamente, el conjunto txuri-urdin no ha encajado ningún gol. 

