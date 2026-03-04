COPA DEL REY
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Así ha sido el penalti que ha dado la victoria a la Real

SAN SEBASTIÁN, 04/03/2026.- El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal tras conseguir el primer gol de su equipo durante el encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que disputan este miércoles Real Sociedad y Athletic Club en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE / Javier Etxezarreta.
18:00 - 20:00
Oyarzabal celebrando el gol en el derbi de Anoeta. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Horrelakoa izan da Realari garaipena eman dion penalti polemikoa
author image

EITB

Última actualización

Convocado por el VAR, el árbitro ha acudido a ver las imágenes de lo ocurrido en el área. Ruiz de Galarreta, ha agarrado por la camiseta a Yangel Herrera y lo ha considerado penalti. Oyarzabal ha sido el encargado de marcar el gol y el billete a Sevilla.

La Real se clasifica para la final de la Copa del Rey tras eliminar al Athletic en el derbi disputado en Anoeta
Fútbol Real Sociedad Mikel Oyarzabal Athletic Club Derbi Vasco Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X