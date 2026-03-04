Así ha sido el penalti que ha dado la victoria a la Real
Convocado por el VAR, el árbitro ha acudido a ver las imágenes de lo ocurrido en el área. Ruiz de Galarreta, ha agarrado por la camiseta a Yangel Herrera y lo ha considerado penalti. Oyarzabal ha sido el encargado de marcar el gol y el billete a Sevilla.
