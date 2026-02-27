MALLORCA VS REALA
Matarazzo: "Baikor nago, bihar neurketa ona egingo dugula uste dut"

18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Argazkia: EITB
Realeko entrenatzaileak EA Sports Ligako 26. jardunaldian Mallorcaren aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du. Partida garrantzitsua izateaz gain, asteazkeneko partida prestatzeko ere balioko duela esan du.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

