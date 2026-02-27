MALLORCA VS REAL SOCIEDAD
Matarazzo: "Soy optimista, creo que mañana haremos un buen encuentro"

Matarazzo
18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Baikor nago, bihar neurketa on bat egingo dugula uste dut"
author image

EITB

Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará al Mallorca en la 26ª jornada de la Liga EA Sports. Además de ser un partido importante, ha explicado que sirve también para preparar el partido del miércoles.

Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

