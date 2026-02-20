EA Sports Liga
Rino Matarazzo, Reala-Real Oviedo partidaz: "Erakutsi behar dugu gose garela eta gehiago nahi dugula"

Rino Matarazzo (Reala)
Realak Real Oviedoren aurka jokatuko du Anoetan larunbatean, 14:00etan. Txuri-urdinen entrenatzailearen iritziz, Realak Bernabeun galdu ondoren, “errekzionatu beharra daukagu, aurkariarekiko errespetua erakutsi, eta maila igo”.

Futbola EA Sports Liga Anoeta Pellegrino Matarazzo Real Sociedad

