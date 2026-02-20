Rino Matarazzo, Reala-Real Oviedo partidaz: "Erakutsi behar dugu gose garela eta gehiago nahi dugula"
Realak Real Oviedoren aurka jokatuko du Anoetan larunbatean, 14:00etan. Txuri-urdinen entrenatzailearen iritziz, Realak Bernabeun galdu ondoren, “errekzionatu beharra daukagu, aurkariarekiko errespetua erakutsi, eta maila igo”.
Oskarsson: "Denboraldiko unerik onenean nago"
"Egunetik egunera sentsazio hobeak ditut, erritmo eta konfiantza handiagoa", aitortu du Realeko aurrelariak, ETBk egindako elkarrizketan. Islandiarrak izan dituen lesioak gogora ekarri ditu, eta atzean utzi nahi dituela erantsi du. Bestalde, bere abestiari buruz hitz egin du: "Oso ezaguna da". Azkenik, eskerrak eman dizkie zaleei abestiagatik, eta une zailetan emandako babesagatik.
Mikel Rodriguezek 2029ra arte berritu du Realarekin
Erdilaria gazte mailan ailegatu zen talde donostiarrera eta denboraldi honetan filialaren jokalari garrantzitsuenetariko bat izaten ari da.
Sansek markagailua irauli du Malagaren aurka, arnasa hartzen jarraitzeko (2-1)
Txuri-urdinen bigarren taldeak aurrerapauso garrantzitsua eman du sailkapenean, etxean aurkari zuzen bat mendean hartuta, alternatiba askoko duelu estu batean.
Egiguren: "Taldea oso gustura dago, egiten ari garen lana erakusten ari gara astuburuetan"
Intza Egiguren Realeko jokalariaren adierazpenak, F Ligako 20. jardunaldiko Athleticen aurkako derbia 0-2 amaitu ondoren.
Oyarzabal: “Uste dut ez dugula gure partidarik onena egin, baina honek ezin du aurreko guztia kendu”
Realeko kapitainak txuri-urdinen gola egin du Real Madrilen aurka Bernabeun, baina Rino Matarazzoren gizonek 4-1 galdu dute.
Real Madrilek amaiera eman dio Realaren bolada onari (4-1)
Oyarzabalek, penaltiz, Gonzaloren gola berdindu duen arren, Viniciusen bi golek (biak penaltiz) eta Valverderen beste batek garaipena eman diote Madrilgo taldeari, txuri-urdinen bolada onari amaiera emanez.
Matarazzo: "60 minutu jokatzeko prest egonez gero, Guedes hasierako hamaikakoan egon liteke"
Realak azken bi hilabeteetako bide onetik jarraitu nahi du bihar Bernabeun. Deialdiari erreparatuta Marrero zerrendara itzuli da, eta Guedesek ere Madrilera bidaiatuko du.
Turrientes: "Gau bikaina; lehenengo pausua eman dugu, baina oraindik bueltako partida gelditzen da"
Beñat Turrientes erdilari txuri-urdinak partida ederra jokatu du San Mamesen, eta gainera bere taldearen gola erdietsi du, Kopako kanporaketan aurretik joatea ahalbidetzen diona Donostiako taldeari Athleticen aurka.
Matarazzo: "Partida oso ona egin dugu, pozik goaz Donostiara"
Realak 0-1 irabazi dio Athletici San Mamesen jokatu den Errege Kopako finalerdietako joaneko partida. Talde txuri-urdina zuri-gorria baino askoz hobeto ibili da kanporaketako lehen neurketan, eta sari handiagoa ere merezi izan du Katedralean.